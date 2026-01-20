Заготовка дров в лесу — можно ли рубить ветровалы и сухостой в 2026

Дрова покрыты снегом. Фото: Pexels

Многие украинцы до сих пор думают, что деревья или большие ветки, которые повалило из-за урагана или снегопада, можно без проблем забирать для отопления. На самом деле заготавливать дрова можно не везде, а нарушителей могут оштрафовать.

О том, можно ли рубить на дрова поваленные непогодой деревья в лесу в 2026 году, журналистке сайта Новини.LIVE Насте Рейн рассказал юрист Олег Козляк.

Реклама

Читайте также:

Можно ли рубить на дрова поваленные в лесу деревья в 2026 году

Сильные снегопады, гололедица в целом непогода, которая бушевала в Украине в начале этого года привели к падению деревьев и крупных веток в ряде общин. Поэтому, по словам эксперта, если дерево упало на частном участке и не находится в природоохранной зоне, владелец земли имеет право распоряжаться им, в частности использовать на дрова.

Но если дерево упало в лесу, на обочине дороги, в парке, лесополосе или на землях общины, ситуация другая.

"В таких случаях даже поваленное дерево остается собственностью государства или общины. Самовольный сбор так называемого "сухостоя" или "ветровала" без лесорубного билета или разрешения лесничества считается нарушением законодательства", — пояснил юрист.

Кто может заниматься рубкой поваленных непогодой деревьев в лесу

Чтобы законно заготовить древесину, нужен лесорубный билет. Это официальный документ, который обычно выдают постоянным лесопользователям, в частности лесхозам. Лесорубный билет позволяет:

специальное использование лесных ресурсов;

фиксировать разрешенные объемы заготовки древесины;

контролировать сохранение и естественное восстановление леса;

вести учет и начислять платежи за пользование лесом;

определять сроки рубки, вывоза древесины и уборки участков.

Граждане без билета не могут просто прийти в лес и распиливать поваленные деревья. Без разрешений можно только собирать:

хвою;

опавшие листья;

мелкие сухие ветки;

естественно отслоившуюся кору.

Какое наказание предусмотрено за незаконную заготовку дров

Самовольный забор древесины из лесов или защитных насаждений квалифицируется как нарушение закона и имеет серьезные последствия. Административная ответственность:

по ст. 64 КУоАП — штраф от 102 до 238 грн для граждан и от 170 до 272 грн для должностных лиц;

по ст. 65 КУоАП — от 510 до 1020 грн для физических лиц и от 2 550 до 5 100 грн для должностных лиц;

по ст. 65-1 КУоАП (защитные лесополосы и посадки) — 510-680 грн для граждан и 1 020-1 530 грн для должностных лиц.

Если незаконные действия нанесли значительный ущерб лесному хозяйству, дело могут рассматривать по статье 246 Уголовного кодекса Украины. В таком случае нарушителю грозит штраф от 17 до 25,5 тысяч гривен или ограничение или лишение свободы сроком до трех лет. Кроме этого, виновное лицо должно компенсировать нанесенный ущерб, который часто превышает сумму штрафа.

Ранее мы писали, что для покупки дров в Украине есть удобный официальный сервис — онлайн-платформа "ДроваЕ". Через нее можно законно заказать до 15 кубометров древесины на один отопительный сезон. Также дрова разрешено приобрести напрямую у частных продавцов, которые работают легально и имеют соответствующие документы.

Также мы рассказывали, что когда приходят морозы, многие семьи ищут надежный способ обогреть дом. Хотя чаще всего используются газ и электричество, уголь до сих пор пользуется спросом среди украинцев.