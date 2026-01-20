Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Дрова из леса — можно ли рубить поваленные стихией деревья в 2026

Дрова из леса — можно ли рубить поваленные стихией деревья в 2026

Ua ru
Дата публикации 20 января 2026 14:05
Заготовка дров в лесу — можно ли рубить ветровалы и сухостой в 2026
Дрова покрыты снегом. Фото: Pexels

Многие украинцы до сих пор думают, что деревья или большие ветки, которые повалило из-за урагана или снегопада, можно без проблем забирать для отопления. На самом деле заготавливать дрова можно не везде, а нарушителей могут оштрафовать.

О том, можно ли рубить на дрова поваленные непогодой деревья в лесу в 2026 году, журналистке сайта Новини.LIVE Насте Рейн рассказал юрист Олег Козляк.

Реклама
Читайте также:

Можно ли рубить на дрова поваленные в лесу деревья в 2026 году

Сильные снегопады, гололедица в целом непогода, которая бушевала в Украине в начале этого года привели к падению деревьев и крупных веток в ряде общин. Поэтому, по словам эксперта, если дерево упало на частном участке и не находится в природоохранной зоне, владелец земли имеет право распоряжаться им, в частности использовать на дрова.

Но если дерево упало в лесу, на обочине дороги, в парке, лесополосе или на землях общины, ситуация другая.

"В таких случаях даже поваленное дерево остается собственностью государства или общины. Самовольный сбор так называемого "сухостоя" или "ветровала" без лесорубного билета или разрешения лесничества считается нарушением законодательства", — пояснил юрист.

Кто может заниматься рубкой поваленных непогодой деревьев в лесу

Чтобы законно заготовить древесину, нужен лесорубный билет. Это официальный документ, который обычно выдают постоянным лесопользователям, в частности лесхозам. Лесорубный билет позволяет:

  • специальное использование лесных ресурсов;
  • фиксировать разрешенные объемы заготовки древесины;
  • контролировать сохранение и естественное восстановление леса;
  • вести учет и начислять платежи за пользование лесом;
  • определять сроки рубки, вывоза древесины и уборки участков.

Граждане без билета не могут просто прийти в лес и распиливать поваленные деревья. Без разрешений можно только собирать:

  • хвою;
  • опавшие листья;
  • мелкие сухие ветки;
  • естественно отслоившуюся кору.

Какое наказание предусмотрено за незаконную заготовку дров

Самовольный забор древесины из лесов или защитных насаждений квалифицируется как нарушение закона и имеет серьезные последствия. Административная ответственность:

  • по ст. 64 КУоАП — штраф от 102 до 238 грн для граждан и от 170 до 272 грн для должностных лиц;
  • по ст. 65 КУоАП — от 510 до 1020 грн для физических лиц и от 2 550 до 5 100 грн для должностных лиц;
  • по ст. 65-1 КУоАП (защитные лесополосы и посадки) — 510-680 грн для граждан и 1 020-1 530 грн для должностных лиц.

Если незаконные действия нанесли значительный ущерб лесному хозяйству, дело могут рассматривать по статье 246 Уголовного кодекса Украины. В таком случае нарушителю грозит штраф от 17 до 25,5 тысяч гривен или ограничение или лишение свободы сроком до трех лет. Кроме этого, виновное лицо должно компенсировать нанесенный ущерб, который часто превышает сумму штрафа.

Ранее мы писали, что для покупки дров в Украине есть удобный официальный сервис — онлайн-платформа "ДроваЕ". Через нее можно законно заказать до 15 кубометров древесины на один отопительный сезон. Также дрова разрешено приобрести напрямую у частных продавцов, которые работают легально и имеют соответствующие документы.

Также мы рассказывали, что когда приходят морозы, многие семьи ищут надежный способ обогреть дом. Хотя чаще всего используются газ и электричество, уголь до сих пор пользуется спросом среди украинцев.

отопительный сезон отопление дрова древесина твердое топливо
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации