Сильные морозы стимулируют спрос на дрова — что будет с ценами на топливо

С наступлением сильных морозов некоторые украинцы снова нуждаются в дополнительных запасах топлива. Многие не ожидали такой холодной зимы, а потому не подготовили достаточно дров.

О том, как сильные морозы в январе 2026 года повлияют на стоимость дров, журналистке сайта Новини.LIVE Насте Рейн рассказал лесник одного из лесничеств Киевщины Николай Коваленко.

Как сильные морозы влияют на стоимость дров

Январь 2026 года выдался довольно холодным, с длительными периодами низких температур. Поэтому спрос на твердое топливо, в частности дрова, растет.

"Цены на дрова для населения вырастут на 10-25% по сравнению с осенними показателями именно из-за длительных морозов. Многие из покупателей, помня прошлые теплые зимы, не сделали достаточных запасов", — отмечает эксперт.

Из-за этого спрос вырос, хотя ситуация пока не является критической. По словам Коваленко, наибольшее подорожание ожидается в регионах, где много частных домов и сложные условия доставки.

Погодные условия, нехватка транспорта и рост затрат на заготовку древесины также влияют на конечную цену дров для потребителей.

Сколько придется заплатить за твердое топливо в 2026 году

Специалисты отмечают, что стоимость твердого топлива может существенно отличаться в зависимости от области, компании-производителя, времени года и конкретного вида топлива.

Как объясняет предприниматель в сфере отопительной техники Сергей Сидорук, дрова и в дальнейшем остаются одним из самых доступных вариантов, если не покупать их в период активного отопительного сезона.

Кроме дров, украинцы также выбирают такие виды топлива:

уголь — в среднем от 9 до 11 тысяч гривен за тонну;

древесные пеллеты — примерно 7,5-8,5 тысячи гривен за тонну;

брикеты для отопления — цена колеблется от 6 до 10,1 тысячи гривен за тонну;

пеллеты из подсолнечной шелухи — самые дешевые, от 4,1 до 6,5 тысячи гривен за тонну.

Эксперт отмечает, что при выборе топлива важно учитывать не только его цену. Значение имеют также условия хранения, тип отопительного оборудования и готовность владельцев дома тратить время на обслуживание системы отопления.

Ранее мы писали, что многие считают, что поваленные бурей или снегом деревья можно свободно рубить на дрова. Однако закон разрешает заготовку древесины далеко не везде, а за самовольный сбор предусмотрены штрафы.

Также мы рассказывали, что в период морозов многие семьи ищут экономный способ обогрева жилья или дачи. Отопление твердым топливом, таким как дрова, пеллеты или уголь до сих пор пользуется спросом из-за своей практичности и доступности.