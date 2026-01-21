Видео
Пеллеты, брикеты, дрова и уголь — цены и что выгоднее в 2026

Пеллеты, брикеты, дрова и уголь — цены и что выгоднее в 2026

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 18:15
Дрова, пеллеты, брикеты или уголь — какой вид топлива самый выгодный в 2026 году
Отопление твердым топливом. Фото: Pexels

Каждый сезон многих украинцев волнует один вопрос, какое топливо выбрать для отопления дома или дачи. Несмотря на газовое и электрическое отопление, твердое топливо: дрова, пеллеты, брикеты и уголь — и в дальнейшем остается популярным из-за доступности и высокой теплоотдачи.

О том, каким видом твердого топлива дешевле всего отапливать дом в 2026 году, с журналисткой сайта Новини.LIVE Настей Рейн поделился владелец специализированного магазина отопительного оборудования Сергей Сидорук.

Сколько стоят различные виды твердого топлива в 2026 году

По словам эксперта, цены на твердое топливо зависят от региона, производителя, сезона и вида топлива. Дешевле всего покупать топливо заранее — весной или летом, ведь осенью и зимой цены растут из-за высокого спроса.

"Дрова остаются одним из самых дешевых видов топлива по объему, особенно если их покупать не в пиковый период", — рассказал Сидорук.

Среди альтернатив можно выделить:

  • уголь — 9 000-11 000 грн за тонну;
  • древесные пеллеты — 7 500-8 500 грн за тонну;
  • топливные брикеты — от 6 000 до 10 100 грн за тонну;
  • пеллеты из лузги подсолнечника — 4 100-6 500 грн за тонну.

Во сколько обойдется отопление дома за сезон и какой вид топлива самый дешевый

Эксперт также подготовил ориентировочные расчеты расходов для частного дома площадью около 100 квадратных метров со средним уровнем теплоизоляции. Отопительный сезон длится примерно пять месяцев.

Для обогрева дровами обычно требуется от 8 до 12 кубометров. При средней цене около 2 400 грн за кубометр общие расходы за сезон составят до 24 тысяч гривен. Это самый дешевый вариант, однако он требует места для хранения, значительных физических усилий, а теплоотдача напрямую зависит от влажности древесины.

"Если принимать во внимание только финансовую составляющую, дрова остаются самым дешевым вариантом при условии наличия сухого и качественного сырья", — пояснил Сергей Сидорук.

Пеллетное отопление требует до 5 тонн топлива за сезон. В зависимости от вида пеллет, расходы могут достигать до 35 тысяч гривен. Основными преимуществами этого варианта является высокий коэффициент полезного действия, возможность автоматизации процесса и равномерное тепло при минимальном количестве золы.

Для отопления топливными брикетами понадобится около 4,5 тонны за сезон. При цене до 10 тысяч гривен за тонну общие расходы могут составлять до 40 тысяч гривен. Брикеты имеют более высокую теплотворность, чем дрова, удобнее для хранения, но стоят дороже.

"Пеллеты и брикеты часто выигрывают с точки зрения комфорта, стабильности температуры и автоматизации процесса", — отмечает эксперт.

Уголь обеспечивает мощную теплоотдачу, однако является самым дорогим вариантом. За сезон нужно до 4 тонн, а общие расходы могут достигать 44 тысяч гривен. Кроме высокой цены, этот вид топлива имеет недостатки в виде большого количества золы, вредных выбросов и потребности в специальном котле.

По словам Сидорука, хотя дрова и самые дешевые, окончательное решение зависит не только от цены, но и от условий хранения, типа котла и готовности владельцев дома к ручному труду.

Ранее мы писали, что с наступлением морозов многие украинцы, особенно те, кто живет в селах или имеет частные дома, начинают запасаться дровами для обогрева дома. Но даже если коммунальщики оставили ветки на обочине, это не значит, что их можно забирать себе без разрешения.

Также мы рассказывали, что некоторые считают, что поваленные ветром или снегом деревья можно свободно забирать на дрова. Но это не так: заготовка древесины разрешена не везде, а за нарушение правил предусмотрены штрафы.

отопительный сезон уголь цены отопление дрова твердое топливо
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
