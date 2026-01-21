Дрова, пелети, брикети чи вугілля — який вид палива найвигідніший у 2026 році

Опалення твердим паливом. Фото: Pexels

Що сезону багатьох українців хвилює одне питання, яке паливо обрати для опалення дому чи дачі. Попри газове та електричне опалення, тверде паливо: дрова, пелети, брикети та вугілля — і надалі залишається популярним через доступність і високу тепловіддачу.

Про те, яким видом твердого палива найдешевше опалювати будинок у 2026 році, з журналісткою сайту Новини.LIVE Настею Рейн поділився власник спеціалізованого магазину опалювального обладнання Сергій Сидорук.

Реклама

Читайте також:

Скільки коштують різні види твердого палива у 2026 році

За словами експерта, ціни на тверде паливо залежать від регіону, виробника, сезону та виду палива. Найдешевше купувати паливо заздалегідь — навесні або влітку, адже восени й узимку ціни зростають через високий попит.

"Дрова залишаються одним із найдешевших видів палива за обсягом, особливо якщо їх купувати не у піковий період", — розповів Сидорук.

Серед альтернатив можна виділити:

вугілля — 9 000–11 000 грн за тонну;

деревні пелети — 7 500–8 500 грн за тонну;

паливні брикети — від 6 000 до 10 100 грн за тонну;

пелети з лушпиння соняшнику — 4 100–6 500 грн за тонну.

У скільки обійдеться опалення будинку за сезон та який вид палива найдешевший

Експерт також підготував орієнтовні розрахунки витрат для приватного будинку площею близько 100 квадратних метрів із середнім рівнем теплоізоляції. Опалювальний сезон триває приблизно п’ять місяців.

Для обігріву дровами зазвичай потрібно від 8 до 12 кубометрів. За середньої ціни близько 2 400 грн за кубометр загальні витрати за сезон становитимуть до 24 тисяч гривень. Це найдешевший варіант, однак він потребує місця для зберігання, значних фізичних зусиль, а тепловіддача безпосередньо залежить від вологості деревини.

"Якщо брати до уваги лише фінансову складову, дрова залишаються найдешевшим варіантом за умови наявності сухої та якісної сировини", — пояснив Сергій Сидорук.

Пелетне опалення потребує до 5 тонн палива за сезон. Залежно від виду пелет, витрати можуть сягати до 35 тисяч гривень. Основними перевагами цього варіанту є високий коефіцієнт корисної дії, можливість автоматизації процесу та рівномірне тепло при мінімальній кількості золи.

Для опалення паливними брикетами знадобиться близько 4,5 тонни за сезон. За ціни до 10 тисяч гривень за тонну загальні витрати можуть становити до 40 тисяч гривень. Брикети мають вищу теплотворність, ніж дрова, зручніші для зберігання, але коштують дорожче.

"Пелети й брикети часто виграють з погляду комфорту, стабільності температури та автоматизації процесу", — зазначає експерт.

Вугілля забезпечує потужну тепловіддачу, однак є найдорожчим варіантом. За сезон потрібно до 4 тонн, а загальні витрати можуть сягати 44 тисяч гривень. Крім високої ціни, цей вид палива має недоліки у вигляді великої кількості золи, шкідливих викидів і потреби у спеціальному котлі.

За словами Сидорука, хоча дрова і найдешевші, остаточне рішення залежить не лише від ціни, а й від умов зберігання, типу котла та готовності власників будинку до ручної праці.

Раніше ми писали, що з настанням морозів багато українців, особливо ті, хто живе в селах або має приватні будинки, починають запасатися дровами для обігріву оселі. Та навіть якщо комунальники залишили гілки на узбіччі, це не означає, що їх можна забирати собі без дозволу.

Також ми розповідали, що дехто вважає, що повалені вітром чи снігом дерева можна вільно забирати на дрова. Але це не так: заготівля деревини дозволена не всюди, а за порушення правил передбачені штрафи.