Топливные брикеты — выгодно ли ими отапливать дом и сколько это стоит в 2026 году

Отопление в доме. Фото: Pexels

С наступлением сильных холодов украинцы снова задумываются, чем дешевле и удобнее отапливать дом. Кроме дров и угля, все большую популярность среди потребителей набирают топливные брикеты.

О том, что такое топливные брикеты, сколько стоит этот вид топлива и выгодно ли им топить в доме в 2026 году, журналистке сайта Новини.LIVE Насте Рейн рассказал владелец специализированного магазина отопительного оборудования Сергей Сидорук.

Реклама

Читайте также:

Что такое топливные брикеты и в чем их преимущества

Топливные брикеты — это прессованное биотопливо, которое изготавливается из древесины или агросырья (например, шелухи подсолнечника). Они имеют плотную структуру, низкую влажность и хорошо хранятся.

"По сравнению с дровами, брикеты могут гореть дольше и создавать меньше золы. Например, высококачественные брикеты обеспечивают стабильное горение в течение 6-8 часов", — отмечает эксперт.

Сколько стоят топливные брикеты в 2026 году

Стоимость топливных брикетов зависит от типа сырья и качества продукции. В среднем цены колеблются от 6 до 10,1 тысячи гривен за тонну. По сравнению с дровами брикеты:

не требуют длительной сушки;

занимают меньше места для хранения;

обеспечивают более равномерную температуру в помещении.

"Брикеты — дают интенсивное тепло и менее хлопотны в хранении по сравнению с дровами, но могут стоить дороже", — рассказал Сергей Сидорук.

По подсчетам эксперта, для отопления частного дома площадью около 100 квадратных метров за сезон обычно требуется до 4,5 тонны такого топлива. Общие расходы могут составлять около 40 тысяч гривен за весь отопительный период.

Выгодно ли переходить на топливные брикеты в 2026 году

Специалист отмечает, если ориентироваться исключительно на минимальные расходы, дрова остаются самым дешевым вариантом отопления. Однако топливные брикеты имеют свои преимущества.

"Пеллеты и брикеты часто выигрывают с точки зрения комфорта, стабильности температуры и автоматизации процесса", — объясняет Сидорук.

Именно поэтому их все чаще выбирают владельцы домов, которые стремятся совместить экономичность и удобство.

Украинцам советуют планировать закупку твердого топлива заранее — в летний период или в начале осени. Зимой, особенно во время сильных морозов, цены могут повышаться на 20-25 процентов из-за повышенного спроса.

Ранее мы писали, что с приходом сильных холодов часть украинцев снова столкнулась с нехваткой топлива для обогрева. Из-за неожиданно морозной зимы многие люди не успели заранее подготовить необходимое количество дров. Повышение спроса также влияет и на стоимость топлива.

Также мы рассказывали, что в Украине до сих пор распространено мнение, что поваленные ветром или снегом деревья и большие ветки можно свободно забирать на отопление. На самом деле это разрешено не везде, а за самовольную заготовку дров предусмотрены штрафы.