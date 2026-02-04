Електрика по 8,50 грн за кіловат — коли можуть підвищити тарифи в Україні

Людина записує показники електролічильника. Фото: УНІАН

В Україні можуть суттєво зрости тарифи на електроенергію для населення навіть до закінчення війни. Перші підвищення можуть початися вже у 2026 році.

Про те, на скільки можуть підвищити тариф на електрику в Україні та коли це може відбутися, в ефірі День.LIVE розповів енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв.

На скільки може зрости вартість світла в Україні

Тариф на електроенергію для українців може поступово підвищуватися до 8,50 грн за кВт-год протягом кількох наступних років.

За словами експерта, міжнародні кредитори наполягають на погашенні боргів України, які зараз покривають різницю у тарифах. Через це підвищення цін на електроенергію може розпочатися навіть до завершення воєнних дій.

Підвищення тарифів планується щорічно приблизно на 20%, що в грошовому вираженні становитиме близько 1 грн на рік. При цьому процес можуть розтягнути на 4 роки.

"Є умова на 4 роки розтягнути це і робити підняття тарифу залежно від платіжної політики певних підприємств в коридорі 20% на рік", — зазначає Ігнатьєв

Тарифи для побутових споживачів у лютому 2026 року

У лютому 2026 року українці продовжать платити 4,32 грн за кВт-год. Цей тариф діятиме щонайменше до 30 квітня, до кінця опалювального сезону, відповідно до постанови уряду №1331. Після завершення опалювального періоду уряд має ухвалити окреме рішення — підвищувати тариф чи залишити його на поточному рівні.

Для сімей з електроопаленням передбачено пільгову ставку: за споживання до 2000 кВт-год на місяць тариф становитиме 2,64 грн за кВт-год, а надлишок електроенергії понад цей ліміт оплачуватиметься за стандартною ціною.

Раніше ми писали, що у 2026 році українців все більше хвилює вартість комунальних послуг. Особливо цікавими для споживачів залишаються тарифи на електроенергію та способи економії на світлі.

Також ми розповідали, що газові компанії оголосили нові тарифи на лютий. Річні ціни не змінилися, а от місячні зросли приблизно на 2 гривні порівняно з січнем.