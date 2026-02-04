Видео
Україна
Видео

Главная Экономика Электричество может стоить 8,50 грн за киловатт — когда ждать новые тарифы

Электричество может стоить 8,50 грн за киловатт — когда ждать новые тарифы

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 17:17
Электричество по 8,50 грн за киловатт — когда могут повысить тарифы в Украине
Человек записывает показатели электросчетчика. Фото: УНИАН

В Украине могут существенно вырасти тарифы на электроэнергию для населения даже до окончания войны. Первые повышения могут начаться уже в 2026 году.

О том, на сколько могут повысить тариф на электричество в Украине и когда это может произойти, в эфире День.LIVE рассказал энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев.

Читайте также:

На сколько может вырасти стоимость света в Украине

Тариф на электроэнергию для украинцев может постепенно повышаться до 8,50 грн за кВт-ч в течение нескольких следующих лет.

По словам эксперта, международные кредиторы настаивают на погашении долгов Украины, которые сейчас покрывают разницу в тарифах. Из-за этого повышение цен на электроэнергию может начаться даже до завершения военных действий.

Повышение тарифов планируется ежегодно примерно на 20%, что в денежном выражении составит около 1 грн в год. При этом процесс могут растянуть на 4 года.

"Есть условие на 4 года растянуть это и делать поднятие тарифа в зависимости от платежной политики определенных предприятий в коридоре 20% в год", — отмечает Игнатьев

Тарифы для бытовых потребителей в феврале 2026 года

В феврале 2026 года украинцы продолжат платить 4,32 грн за кВт-ч. Этот тариф будет действовать как минимум до 30 апреля, до конца отопительного сезона, согласно постановлению правительства №1331. После завершения отопительного периода правительство должно принять отдельное решение — повышать тариф или оставить его на текущем уровне.

Для семей с электроотоплением предусмотрена льготная ставка: за потребление до 2000 кВт-ч в месяц тариф составит 2,64 грн за кВт-ч, а избыток электроэнергии сверх этого лимита будет оплачиваться по стандартной цене.

Ранее мы писали, что в 2026 году украинцев все больше волнует стоимость коммунальных услуг. Особенно интересными для потребителей остаются тарифы на электроэнергию и способы экономии на свете.

Также мы рассказывали, что газовые компании объявили новые тарифы на февраль. Годовые цены не изменились, а вот месячные выросли примерно на 2 гривны по сравнению с январем.

тарифы коммунальные услуги электроэнергия цены свет
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
