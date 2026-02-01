Поставщики газа установили новые тарифы — цена за куб с 1 февраля

Человек поджигает газовую конфорку. Фото: Новини.LIVE

Газоснабжающие компании обнародовали новые тарифы на февраль 2026 года. Годовые цены остались без изменений, а вот месячные подорожали — в среднем более чем на 2 гривны по сравнению с январем.

О том, какие тарифы установили газоснабжающие компании в феврале 2026 года, сообщили в консультационном центре для населения "ГазПравда".

Какой будет цена на газ для большинства граждан Украины в феврале

Для большинства потребителей основными остаются именно годовые тарифы. Около 98% украинских домохозяйств получают газ от компании "Нафтогаз Украины". У нее цена — 7,96 грн за кубометр, и она будет действовать как минимум до апреля 2026 года.

Цена за куб газа у других поставщиков в феврале

Сейчас на рынке работает восемь поставщиков газа. Половина из них предлагает только фиксированную годовую цену, другие — как годовые, так и месячные тарифы.

В феврале годовые тарифы (фиксированные) колеблются от 7,96 до 9,99 грн за кубометр. Месячные цены значительно выше и нестабильны:

ООО "Тернопольоблгаз Сбыт" — 7,96 грн. ООО ГК "Нафтогаз Украины" — 7,96 грн. ООО "Прикарпат Энерго Трейд" — 7,98 грн. ООО "Галнафтогаз" (ОККО Контракт) — 7,99 грн. ООО "Львовэнергосбыт" — 8,20 грн (месячный - 28,00 грн). ООО "Киевские энергетические услуги" (YASNO) — 8,46 грн (месячный - 8,46 грн). ООО "Днепровские энергетические услуги" (YASNO) — 8,46 грн (месячный - 8,46 грн). ООО "Ритейл Сервис" (СвітлоГаз) - 9,99 грн (месячный — 27,99 грн).

Кто может не платить за распределение газа в феврале 2026 года

В феврале полностью прекратить оплату за доставку газа можно только в случае полного отключения жилья от газовой сети. Для этого нужно:

подать заявление на расторжение договора с оператором;

получить официальное подтверждение прекращения поставок;

осуществить физическое отсоединение от сети.

Только после этого плата за распределение газа прекращается. Однако жителям многоэтажек следует помнить, что даже после отказа от газа остается плата за обслуживание внутренних газовых сетей — проверки труб и оборудования для безопасности дома.

