Постачальники газу встановили нові тарифи — ціна за куб з 1 лютого

Газопостачальні компанії оприлюднили нові тарифи на лютий 2026 року. Річні ціни залишилися без змін, а от місячні подорожчали — у середньому більш ніж на 2 гривні порівняно із січнем.

Про те, які тарифи встановили газопостачальні компанії у лютому 2026 року, повідомили в консультаційному центрі для населення "ГазПравда".

Якою буде ціна на газ для більшості громадян України у лютому

Для більшості споживачів основними залишаються саме річні тарифи. Близько 98% українських домогосподарств отримують газ від компанії "Нафтогаз України". У неї ціна — 7,96 грн за кубометр, і вона діятиме щонайменше до квітня 2026 року.

Ціна за куб газу в інших постачальників у лютому

Зараз на ринку працює вісім постачальників газу. Половина з них пропонує лише фіксовану річну ціну, інші — як річні, так і місячні тарифи.

У лютому річні тарифи (фіксовані) коливаються від 7,96 до 9,99 грн за кубометр. Місячні ціни значно вищі та нестабільні:

ТОВ "Тернопільоблгаз Збут" — 7,96 грн. ТОВ ГК "Нафтогаз України" — 7,96 грн. ТОВ "Прикарпат Енерго Трейд" — 7,98 грн. ТОВ "Галнафтогаз" (ОККО Контракт) — 7,99 грн. ТОВ "Львівенергозбут" — 8,20 грн (місячний — 28,00 грн). ТОВ "Київські енергетичні послуги" (YASNO) — 8,46 грн (місячний — 8,46 грн). ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги" (YASNO) — 8,46 грн (місячний — 8,46 грн). ТОВ "Ритейл Сервіс" (СвітлоГаз) — 9,99 грн (місячний — 27,99 грн).

Тарифи на газ у лютому. Фото: Скриншот/ГазПравда

Хто може не платити за розподіл газу у лютому 2026 року

У лютому повністю припинити оплату за доставку газу можна лише у разі повного відключення житла від газової мережі. Для цього потрібно:

подати заяву на розірвання договору з оператором;

отримати офіційне підтвердження припинення постачання;

здійснити фізичне від’єднання від мережі.

Тільки після цього плата за розподіл газу припиняється. Однак мешканцям багатоповерхівок слід пам’ятати, що навіть після відмови від газу залишається плата за обслуговування внутрішніх газових мереж — перевірки труб та обладнання для безпеки будинку.

