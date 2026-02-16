Знижки на оплату комуналки — хто може втратити право на допомогу у 2026 році

Людина рахує комуналку. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році в Україні пільги на оплату комунальних послуг надаватимуться тільки тим сім’ям, у яких середній дохід на одну людину не перевищує встановлений ліміт. Якщо сума буде більшою, навіть мінімально, право на пільгу можуть забрати. Проте замість цього можна подати документи на оформлення житлової субсидії.

Про те, хто має право на комунальні знижки та чому їх можна втратити у 2026 році, розповідають Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

Хто може втратити комунальні пільги у 2026 році

При нарахуванні пільг враховується загальний дохід пільговика та всіх членів його сім’ї за останні шість місяців. Саме цей показник порівнюють із встановленим державою лімітом — 4 660 грн.

У 2026 році допустимий рівень доходу підвищили через зростання прожиткового мінімуму. Однак для багатьох людей це не гарантує збереження допомоги: якщо фактичний дохід перевищить норму хоча б на кілька гривень, пільгу вже не призначать.

Перевірка даних відбуватиметься автоматично. Пенсійний фонд України отримує інформацію про доходи з баз Державної податкової служби, тому громадянам у більшості випадків не потрібно самостійно нічого підтверджувати. Для розрахунку беруться доходи за третій і четвертий квартали попереднього року.

Як відбувається призначення пільг у 2026 році

Автоматичне продовження пільг можливе для тих, хто:

має незмінний склад сім’ї;

не змінював адресу проживання;

отримує ті самі комунальні послуги;

уже користувався пільгами у 2025 році.

Таким людям рішення на 2026 рік приймуть без подання нової заяви. Але звертатися повторно обов’язково потрібно, якщо:

змінився склад сім’ї пільговика;

відбулася зміна місця проживання;

змінився перелік послуг, на які надається пільга.

Без оновлених даних фонд не зможе правильно визначити право на допомогу. Якщо ж дохід перевищує 4 660 грн, пільгу не нададуть, але людина може оформити житлову субсидію, яка частково покриє витрати на комунальні послуги.

Раніше ми писали, що навесні 2026 року українські домогосподарства платитимуть за електроенергію 4,32 грн за 1 кВт-год. Але деякі люди можуть зменшити свої витрати на світло.

Також ми розповідали, що в Україні всі квартири та будинки, підключені до газових мереж, сплачують за доставку газу, навіть якщо ним не користуються. Проте в певних випадках цю оплату можна скасувати.