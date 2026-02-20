Бесплатная медецина и деньги на лечение — как пенсионеру получить помощь в 2026 году

Пожилой мужчина смотрит в окно. Фото: УНИАН

В Украине пожилые люди могут получать бесплатное лечение, лекарства и социальную поддержку за счет государства. Это предусмотрено действующим законодательством и различными программами поддержки.

О том, как пенсионеру получить бесплатное лечение и финансовую поддержку в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Какие медицинские гарантии предусмотрены для пенсионеров в 2026 году

Согласно закону "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения", граждане имеют право на бесплатные медицинские услуги, лекарства и медицинские изделия в рамках программы медицинских гарантий в учреждениях, которые сотрудничают с Национальной службой здоровья Украины.

Прежде всего нужно обратиться к семейному врачу. Именно он выдает направление на госпитализацию или операцию. Многие лекарства против давления, сердечных болезней и диабета можно получить бесплатно или с доплатой по программе "Доступные лекарства".

Если больница имеет договор с НСЗУ, то операция, наркоз и базовые медикаменты должны предоставляться бесплатно. Если заведение требует деньги, можно обращаться на горячую линию НСЗУ по номеру 16-77.

Единовременная денежная помощь на лечение

Многие общины предоставляют единовременную материальную помощь на лечение. Для этого следует подать заявление на имя главы общины. Также, как правило, нужно подать:

выписку из больницы с диагнозом;

справку о доходах или размере пенсии;

копии паспорта и идентификационного кода.

Документы подаются в отдел обращений граждан или орган социальной защиты вашей общины.

Как бесплатно получить средства гигиены и реабилитации

Порядок обеспечения средствами гигиены и техническими средствами реабилитации определен постановлением Кабинета Министров Украины №321.

Право на такие средства имеют люди с инвалидностью и лица, которые по состоянию здоровья нуждаются в уходе. Чтобы их получить, нужно:

Взять заключение врача о потребности в средствах гигиены; Подать заявление в орган соцзащиты или ЦПАУ по месту жительства.

Какую социальную помощь может получить пенсионер на дому

Согласно закону "О социальных услугах", люди, которые не могут самостоятельно себя обслуживать, имеют право на дополнительную поддержку от государства. Социальный работник может помогать с покупками, лекарствами, уборкой и другими бытовыми делами.

Для этого нужно обратиться с письменным заявлением в управление социальной защиты населения в своей общине.

Ранее мы писали, что даже если человек не имеет права на обычную пенсию, он все равно не остается без поддержки. В таких случаях государство предоставляет социальную помощь.

Также мы рассказывали, что в Украине ветераны труда могут пользоваться различными льготами. Для этого украинцам нужно иметь необходимый трудовой стаж и достичь установленного возраста.