Україна
Льготы для женщин 50+ — кому государство гарантирует поддержку в 2026 году

Льготы для женщин 50+ — кому государство гарантирует поддержку в 2026 году

Дата публикации 12 февраля 2026 05:45
Льготы для женщин — кому государство гарантирует поддержку с 50 лет
Женщина выходит из маршрутки. Фото: УНИАН

В 2026 году стандартный пенсионный возраст в Украине составляет 60 лет. Но некоторые женщины могут оформить пенсию раньше и получить государственные льготы и другие преимущества.

О том, при каких условиях украинки могут выйти на пенсию в 50 лет и какие льготы им будут доступны в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на 115 статью Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Читайте также:

Кто может выйти на пенсию раньше в 2026 году

Досрочная пенсия доступна матерям, которые воспитали пятерых и более детей и имеют не менее 15 лет страхового стажа. Документы в Пенсионный фонд можно подавать примерно за месяц до 50-летия.

Если обратиться вовремя, выплаты начисляются с момента, когда женщина приобретает право на пенсию, а не с даты подачи заявления. Это помогает не потерять часть средств.

На какие льготы могут рассчитывать пенсионерки 50+

Женщины-пенсионерки получают не только выплаты от государства, но и дополнительные льготы:

  • бесплатную юридическую помощь;
  • скидки на обязательное страхование авто;
  • бесплатный проезд в большинстве видов транспорта.

Кроме того, предусмотрена полная компенсация за коммунальные услуги для бывших работниц бюджетной сферы в селах. В Пенсионном фонде Украины объяснили, что это касается:

  1. Учителей и преподавателей.
  2. Специалистов по защите растений.
  3. Работниц музеев и библиотек.
  4. Врачей, медсестер и фармацевтов;
  5. Работниц государственных или коммунальных культурных и образовательных учреждений.

Для освобождения от оплаты коммуналки, пенсионерке нужно иметь не менее 3 лет опыта работы по соответствующей специальности и быть занятой на должности, которая дает право на льготу, на момент выхода на пенсию.

Для жительниц городов и женщин, которые работали на других работах, предусмотрен иной механизм поддержки — субсидия. Ее можно оформить, если коммунальные платежи превышают допустимую долю дохода пенсионерки.

Ранее мы писали, что в 2026 году украинцы продолжают получать государственную социальную поддержку. Например, при потере близкого человека государство частично покрывает расходы на погребение.

Также мы рассказывали, что право на пенсию и ее размер в Украине зависят от страхового стажа. Если его не хватает, пенсию не назначают, а гражданам предоставляют социальную помощь.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
