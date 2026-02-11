Видео
Главная Экономика Соцпомощь для пенсионеров — кто имеет право и сколько будут платить в 2026

Соцпомощь для пенсионеров — кто имеет право и сколько будут платить в 2026

Дата публикации 11 февраля 2026 05:58
Соцпомощь для пожилых людей — кто может получать и размер выплат в 2026 году
Человек держит деньги. Фото: УНИАН

В Украине право на пенсию по возрасту и ее размер зависят от страхового стажа — то есть периода официальной работы, когда за человека платили взносы в систему социального страхования. Если стажа недостаточно, в назначении пенсии могут отказать.

О том, кто будет получать социальную помощь вместо пенсии и какой ее размер в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Читайте также:

Кто может получить помощь вместо пенсии в 2026 году

Даже если человек не получил право на "классическую пенсию", это не значит, что он останется без какой-либо поддержки. В таком случае государство назначает социальную помощь. Она предоставляется гражданам, которые:

  • достигли 65 лет;
  • постоянно проживают в Украине;
  • не имеют минимально необходимого страхового стажа;
  • имеют низкие доходы или не получают других значительных государственных выплат.

Украинцам советуют заранее проверять свой страховой стаж в Пенсионном фонде. Иногда из-за ошибок в документах или неуплаты взносов работодателем часть стажа могут не засчитать. В таких случаях его можно подтвердить дополнительными справками или даже через суд.

Какой размер выплаты в 2026 году

Эта помощь не является страховой пенсией. Это отдельный вид государственной поддержки для людей пенсионного возраста, которые не смогли наработать необходимый стаж. Размер выплаты привязан к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц. В 2026 году он составляет 2 595 гривен.

Ранее мы писали, что в 2026 году размер пенсий может вырасти не только благодаря индексации. Отдельным пенсионерам выплаты пересчитают автоматически после выполнения определенных требований.

Также мы рассказывали, что после выхода на пенсию граждане получают от государства ряд социальных льгот. Среди важнейших — возможность бесплатно пользоваться городским транспортом. Для поездок по желез ной дороге также действуют скидки, однако они доступны не всем.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
