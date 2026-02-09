Знижки на квитки Укрзалізниці для пенсіонерів — хто має пільги у 2026 році

Провідник перевіряє квиток пенсіонерки. Фото: УНІАН

Держава надає пенсіонерам різні пільги після досягнення пенсійного віку. Однією з головних переваг — є безплатний проїзд у громадському транспорті. Що стосується залізниці, тут пільги також передбачені, але не для всіх випадків.

Про те, які пільги під час подорожей залізничним транспортом мають пенсіонери у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Додаток 2 до "Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України".

Згідно з постановою Кабінету міністрів "Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування", пенсіонери мають право безплатно користуватися приміськими електропоїздами. Для поїздок потягами далекого сполучення знижки не передбачені — доведеться купувати квитки за повну ціну.

Також люди похилого віку можуть безкоштовно користуватися міським громадським транспортом:

трамваями;

автобусами;

тролейбусами.

Щоб не платити в транспорті, пенсіонеру потрібно показати пенсійне посвідчення. Пільга не поширюється на метро та таксі.

Які категорії пенсіонерів мають знижки на потяги далекого сполучення у 2026 році

З 1 жовтня по 15 травня "Укрзалізниця" надає 50% знижки на квитки внутрішнього сполучення для певних категорій пасажирів, у тому числі деяких пенсіонерів. Пільга доступна, якщо людина похилого віку належить до однієї з таких категорій громадян:

жертви нацистських переслідувань;

люди з інвалідністю через війну (I, II або III групи);

батьки загиблих, померлих або зниклих безвісти військових;

супроводжуючі людей з інвалідністю I групи та учасники Другої світової війни віком від 85 років.

Деякі категорії також можуть отримати безплатний проїзд раз на рік або раз на два роки. Для підтвердження права на пільги потрібно мати відповідне посвідчення.

