Головна Економіка Пільги для українців 60+ — хто має знижки на залізничні квитки у 2026 році

Пільги для українців 60+ — хто має знижки на залізничні квитки у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 9 лютого 2026 16:10
Знижки на квитки Укрзалізниці для пенсіонерів — хто має пільги у 2026 році
Провідник перевіряє квиток пенсіонерки. Фото: УНІАН

Держава надає пенсіонерам різні пільги після досягнення пенсійного віку. Однією з головних переваг — є безплатний проїзд у громадському транспорті. Що стосується залізниці, тут пільги також передбачені, але не для всіх випадків.

Про те, які пільги під час подорожей залізничним транспортом мають пенсіонери у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Додаток 2 до "Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України".

Читайте також:

В якому транспорті пенсіонери мають пільги у 2026 році

Згідно з постановою Кабінету міністрів "Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування", пенсіонери мають право безплатно користуватися приміськими електропоїздами. Для поїздок потягами далекого сполучення знижки не передбачені — доведеться купувати квитки за повну ціну.

Також люди похилого віку можуть безкоштовно користуватися міським громадським транспортом: 

  • трамваями;
  • автобусами;
  • тролейбусами.

Щоб не платити в транспорті, пенсіонеру потрібно показати пенсійне посвідчення. Пільга не поширюється на метро та таксі. 

Які категорії пенсіонерів мають знижки на потяги далекого сполучення у 2026 році

З 1 жовтня по 15 травня "Укрзалізниця" надає 50% знижки на квитки внутрішнього сполучення для певних категорій пасажирів, у тому числі деяких пенсіонерів. Пільга доступна, якщо людина похилого віку належить до однієї з таких категорій громадян:

  • жертви нацистських переслідувань;
  • люди з інвалідністю через війну (I, II або III групи);
  • батьки загиблих, померлих або зниклих безвісти військових;
  • супроводжуючі людей з інвалідністю I групи та учасники Другої світової війни віком від 85 років.

Деякі категорії також можуть отримати безплатний проїзд раз на рік або раз на два роки. Для підтвердження права на пільги потрібно мати відповідне посвідчення.

Раніше ми писали, що в Україні готують нові правила для пасажирів Укрзалізниці. Міністерство розвитку громад та територій разом з УЗ планує змінити тарифи на квитки та порядок їх повернення, що вплине на вартість і умови поїздок.

Також ми розповідали, що пасажири зобов’язані дотримуватися правил користування поїздами Укрзалізниці, адже за порушення можна отримати штраф. Інколи суми невеликі, але за серйозні порушення доведеться заплатити чимало.

Укрзалізниця транспорт пенсіонери пільги залізниця проїзд
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
