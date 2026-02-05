Укрзалізниця змінить ціни і правила повернення квитків — до чого готуватися

Пасажири на вокзалі. Фото: Новини.LIVE

В Україні планують запровадити суттєві зміни для пасажирів УЗ. Міністерство розвитку громад та територій спільно з Укрзалізницею підготували нові правила і тарифи на пасажирські перевезення. Вони торкнуться вартості квитків та умов повернення проїзних документів.

Що таке динамічне ціноутворення

Перше потенційне нововведення — запровадження так званого динамічного ціноутворення на квитки преміумкласу. Вартість буде залежати від конкретних факторів, а саме:

періоду року;

дня тижня;

дати придбання;

реального рівня заповненості поїзда (в перспективі, коли вдасться реалізувати потрібні ІТ-рішення).

Тобто якщо людина купить проїзний документ у понеділок, 9 лютого, і зробить це за 20 днів до запланованої поїздки, то ціна за місце у вагоні СВ буде нижчою, ніж на аналогічний квиток, придбаний у липні буквально напередодні відправлення поїзда.

"Важливо: ці зміни стосуватимуться проїзду виключно у вагонах СВ (люкс), 1 класу поїздів "Інтерсіті" — у внутрішньому сполученні. Вартість проїзду у вагонах плацкарт, купе, а також 2 класу "Інтерсіті" — у внутрішньому сполученні не зміниться", — констатували в УЗ.

Плюс планується індексація тарифів на проїзд у вагонах СВ міжнародних поїздів. З квітня 2026 року ціни можуть вирости орієнтовно на 20%. Для інших вагонів вартість залишиться без змін.

Нові правила повернення квитків

Нерідко трапляється, що пасажир повертає квиток за кілька днів до поїздки. Велика частина таких проїзних документів повторно не продається, що призводить до проблеми: спочатку неможливо знайти вільне місце в поїзді, а потім він їде напівпорожнім.

Аби уникнути подібних патових ситуацій, Укрзалізниця запропонувала ввести нові умови повернення. Вони передбачають:

повну компенсацію вартості, якщо квиток повернули за 15-20 днів до відправлення;

компенсацію 90% вартості, якщо квиток повернули за 10-14 днів;

компенсацію 75% вартості, якщо квиток повернули за 5-9 днів;

компенсацію 50% вартості, якщо квиток повернули за 1-4 дні.

Зміни торкнуться всіх проїзних документів, а не лише преміумсегмента. Однак не будуть поширюватися на поїзди до прифронтових територій, військовослужбовців і соціально вразливих груп пасажирів, як от осіб з інвалідністю.

У період з 5 лютого і протягом наступних 30 календарних днів триватиме громадське обговорення запропонованих нововведень у форматі онлайн. Укрзалізниця зацікавлена в активності громадян і буде приймати зауваження/пропозиції на електронну адресу.

