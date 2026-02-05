Штрафи для пасажирів УЗ — скільки та за що доведеться заплатити у 2026 році

Провідниця тримає залізничні квитки в руках. Фото: УНІАН

Під час поїздок залізничним транспортом пасажири зобов’язані дотримуватися вимог чинного законодавства та правил користування поїздами. Їх ігнорування може призвести до адміністративної відповідальності. Частина штрафів незначна, однак деякі порушення можуть обійтися пасажирам доволі дорого.

Про те, за що та на скільки можуть оштрафувати пасажирів Укрзалізниці у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на норми Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Який штраф передбачено за проїзд без квитка у 2026 році

Найчастіше контролери фіксують порушення, пов’язані з проїздом без квитка. Згідно зі 135 статтею КУпАП, у такому разі пасажиру доведеться сплатити штраф у розмірі, що у десять разів перевищує вартість проїзду. Наприклад, якщо квиток коштує 400 гривень, сума штрафу становитиме 4 000 гривень.

Придбати квиток можна заздалегідь у залізничних касах, через платіжні термінали або за допомогою мобільних застосунків. Тож оформити проїзний документ перед поїздкою значно вигідніше, ніж сплачувати великий штраф.

За що ще штрафують пасажирів Укрзалізниці у 2026 році

Окрім безквиткового проїзду, законодавством передбачене покарання і за інші порушення. Хоча більшість штрафів не надто великі, добровільно отримати один із них навряд чи хтось захоче. У 2026 році пасажира УЗ можуть притягнути до відповідальності ща так дії:

за перевищення встановленої норми ручної поклажі — штраф у розмірі 17 гривень;

за порушення правил пожежної безпеки — 850 гривень для громадян та 10 200 гривень для посадових осіб;

за недотримання умов перевезення небезпечних речовин або правил провезення ручної поклажі — попередження або штраф у межах від 102 до 170 гривень;

за виготовлення фальшивих квитків чи інших проїзних документів з метою їх реалізації — штраф від 510 до 850 гривень.

Куріння у місцях, де це заборонено, зокрема у вагонах і тамбурах приміських поїздів, передбачає штраф від 85 до 340 гривень.

Викидання сміття з вагонів через двері або вікна, а також перехід залізничних колій у несанкціонованих місцях карається адміністративним стягненням у розмірі від 34 до 170 гривень (стаття 109 КУпАП).

Крім того, відповідно до статті 110 Кодексу України про адміністративні правопорушення, пошкодження обладнання у вагонах або елементів локомотивів тягне за собою штраф у розмірі від 170 до 510 гривень.

Також адміністративна відповідальність передбачена за самовільний проїзд у вантажних поїздах, посадку або висадку під час руху, пересування на дахах чи підніжках вагонів, а також за безпідставну зупинку поїзда. У таких випадках штраф становить від 119 до 255 гривень.

Якщо ж порушення призвело до пошкодження залізничної колії, сума штрафу зростає до 170–510 гривень.

Раніше ми писали, що не всі українці платять повну вартість за квитки Укрзалізниці. Для окремих груп населення передбачені пільги та знижки. Але деякі пільги діють лише у визначені періоди, а не постійно.

Також ми розповідали, що пенсіонери можуть безплатно їздити громадським транспортом, проте це правило працює не всюди. Інколи проїзд доводиться оплачувати повністю.