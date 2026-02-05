Видео
Главная Экономика Можно поплатиться — за что штрафуют пассажиров УЗ в 2026 году

Можно поплатиться — за что штрафуют пассажиров УЗ в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 13:06
Штрафы для пассажиров УЗ — сколько и за что придется заплатить в 2026 году
Проводница держит железнодорожные билеты в руках. Фото: УНИАН

Во время поездок железнодорожным транспортом пассажиры обязаны соблюдать требования действующего законодательства и правил пользования поездами. Их игнорирование может привести к административной ответственности. Часть штрафов незначительна, однако некоторые нарушения могут обойтись пассажирам довольно дорого.

О том, за что и на сколько могут оштрафовать пассажиров Укрзализныци в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на нормы Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Читайте также:

Какой штраф предусмотрен за проезд без билета в 2026 году

Чаще всего контролеры фиксируют нарушения, связанные с проездом без билета. Согласно 135 статье КУоАП, в таком случае пассажиру придется заплатить штраф в размере, в десять раз превышающем стоимость проезда. Например, если билет стоит 400 гривен, сумма штрафа составит 4 000 гривен.

Купить билет можно заранее в железнодорожных кассах, через платежные терминалы или с помощью мобильных приложений. Поэтому оформить проездной документ перед поездкой значительно выгоднее, чем платить большой штраф.

За что еще штрафуют пассажиров Укрзализныци в 2026 году

Кроме безбилетного проезда, законодательством предусмотрено наказание и за другие нарушения. Хотя большинство штрафов не слишком большие, добровольно получить один из них вряд ли кто-то захочет. В 2026 году пассажира УЗ могут привлечь к ответственности за такие действия:

  • за превышение установленной нормы ручной клади — штраф в размере 17 гривен;
  • за нарушение правил пожарной безопасности — 850 гривен для граждан и 10 200 гривен для должностных лиц;
  • за несоблюдение условий перевозки опасных веществ или правил провоза ручной клади — предупреждение или штраф в пределах от 102 до 170 гривен;
  • за изготовление фальшивых билетов или других проездных документов с целью их реализации — штраф от 510 до 850 гривен.

Курение в местах, где это запрещено, в частности в вагонах и тамбурах пригородных поездов, предусматривает штраф от 85 до 340 гривен.

Выбрасывание мусора из вагонов через двери или окна, а также переход железнодорожных путей в несанкционированных местах наказывается административным взысканием в размере от 34 до 170 гривен (статья 109 КУоАП).

Кроме того, согласно статье 110 Кодекса Украины об административных правонарушениях, повреждение оборудования в вагонах или элементов локомотивов влечет за собой штраф в размере от 170 до 510 гривен.

Также административная ответственность предусмотрена за самовольный проезд в грузовых поездах, посадку или высадку во время движения, передвижение на крышах или подножках вагонов, а также за безосновательную остановку поезда. В таких случаях штраф составляет от 119 до 255 гривен.

Если же нарушение привело к повреждению железнодорожного пути, сумма штрафа возрастает до 170-510 гривен.

Ранее мы писали, что не все украинцы платят полную стоимость за билеты Укрзализныци. Для отдельных групп населения предусмотрены льготы и скидки. Но некоторые льготы действуют только в определенные периоды, а не постоянно.

Также мы рассказывали, что пенсионеры могут бесплатно ездить общественным транспортом, однако это правило работает не везде. Иногда проезд приходится оплачивать полностью.

Укрзализныця транспорт штрафы железная дорога пасажири
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
