Льготы для пенсионеров — в каком транспорте можно ездить бесплатно в феврале

Украинцы пенсионного возраста имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Однако такая возможность действует не везде и зависит от вида транспорта и решений местных властей. В некоторых случаях пенсионерам нужно оплачивать проезд на общих условиях.

О том, в каком транспорте пенсионеры могут ездить бесплатно в феврале 2026 года, указывается в постановлении "О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования".

На каком транспорте пенсионеры могут ездить бесплатно в феврале

На государственном уровне бесплатный проезд для пенсионеров, при наличии удостоверения, предусмотрен в таких видах транспорта:

Городской коммунальный транспорт — трамваи, троллейбусы и автобусы. Пригородные электрички — пенсионеры по возрасту могут бесплатно пользоваться поездами пригородного сообщения.

Маршрутные такси обычно обслуживают частные перевозчики, поэтому льготы в них зависят от решений местных властей. Информация о льготном проезде должна быть размещена в салоне транспорта. Если ее нет, стоит проверить правила на сайте местного совета.

В каком транспорте пенсионеры не имеют льгот

Бесплатный проезд для пенсионеров не предусмотрен в таких видах транспорта:

Такси — услуги такси оплачиваются полностью. Междугородний транспорт — автобусы между городами и поезда дальнего следования. Метро — на общегосударственном уровне льготы не предусмотрены. Однако в некоторых городах, в частности в Киеве, разрешен бесплатный проезд при наличии специальной городской карточки.

Как воспользоваться правом на льготный проезд в феврале 2026 года

Для пользования льготами пожилые люди должны иметь при себе оригинал пенсионного удостоверения. Во многих городах с 2026 года бесплатный проезд возможен только после регистрации поездки через электронный билет, поэтому пенсионерам советуют заранее оформить местную транспортную карту.

