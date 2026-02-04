Льготы для пенсионеров — в каком транспорте можно ездить бесплатно в феврале

Льготы в транспорте для пенсионеров — где не нужно платить в феврале
Украинцы пенсионного возраста имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Однако такая возможность действует не везде и зависит от вида транспорта и решений местных властей. В некоторых случаях пенсионерам нужно оплачивать проезд на общих условиях.
О том, в каком транспорте пенсионеры могут ездить бесплатно в феврале 2026 года, указывается в постановлении "О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования".
На каком транспорте пенсионеры могут ездить бесплатно в феврале
На государственном уровне бесплатный проезд для пенсионеров, при наличии удостоверения, предусмотрен в таких видах транспорта:
- Городской коммунальный транспорт — трамваи, троллейбусы и автобусы.
- Пригородные электрички — пенсионеры по возрасту могут бесплатно пользоваться поездами пригородного сообщения.
Маршрутные такси обычно обслуживают частные перевозчики, поэтому льготы в них зависят от решений местных властей. Информация о льготном проезде должна быть размещена в салоне транспорта. Если ее нет, стоит проверить правила на сайте местного совета.
В каком транспорте пенсионеры не имеют льгот
Бесплатный проезд для пенсионеров не предусмотрен в таких видах транспорта:
- Такси — услуги такси оплачиваются полностью.
- Междугородний транспорт — автобусы между городами и поезда дальнего следования.
- Метро — на общегосударственном уровне льготы не предусмотрены. Однако в некоторых городах, в частности в Киеве, разрешен бесплатный проезд при наличии специальной городской карточки.
Как воспользоваться правом на льготный проезд в феврале 2026 года
Для пользования льготами пожилые люди должны иметь при себе оригинал пенсионного удостоверения. Во многих городах с 2026 года бесплатный проезд возможен только после регистрации поездки через электронный билет, поэтому пенсионерам советуют заранее оформить местную транспортную карту.
Ранее мы писали, что с 1 января 2026 года в Украине изменились основные социальные показатели. Из-за этого обновились минимальные и максимальные размеры пенсий.
Также мы рассказывали, что в отдельных случаях пенсионные выплаты могут уменьшаться. В частности, люди, которые полностью находятся на содержании государства, не получают пенсию в полном объеме.
Читайте Новини.LIVE!