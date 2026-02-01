Украинцы не получат пенсию в феврале — кого касается и как вернуть деньги

Пожилая женщина в банке. Фото: УНИАН

В феврале 2026 года некоторые украинские пожилые люди могут остаться без пенсий. Причина — невыполнение обязательных требований Пенсионного фонда Украины.

О том, кто не получит пенсию в феврале 2026 года и как восстановить выплаты, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

Реклама

Читайте также:

Кто не получит деньги в феврале

Как сообщили в пресс-службе ПФУ, выплаты не пересчитают тем гражданам, которые:

Тех, кто проживает на временно оккупированных территориях или находится за границей и не прошел физическую идентификацию до 31 декабря 2025 года. Граждан с оккупированных территорий или тех, кто выехал оттуда, но не предоставил Пенсионному фонду подтверждение, что не получает пенсионные выплаты из РФ.

Как возобновить выплату пенсии

Чтобы возобновить начисления, нужно выполнить одно из условий:

пройти идентификацию личности;

или подать заявление о том, что пенсия из России не получается.

"Если выплата пенсии прекращена с 1 января 2026 года из-за непрохождения в 2025 году физической идентификации, то ее возобновят после прохождения такой идентификации", — объясняют в Пенсионном фонде.

Идентификацию можно пройти лично в сервисном центре Пенсионного фонда, дистанционно через веб-портал электронных услуг или мобильное приложение ПФУ.

Пенсионеры, которые находятся за рубежом, могут обратиться в дипломатическое учреждение Украины, после чего отправить подтверждающие документы в Пенсионный фонд — по почте или онлайн.

Заявление о неполучении пенсии из РФ можно оформить в личном кабинете на веб-портале электронных услуг ПФУ. Для этого в разделе "Дистанционное информирование" нужно выбрать пункт подтверждения, что заявитель не получает пенсию в другом государстве, в частности от органов пенсионного обеспечения Российской Федерации.

Ранее мы писали, что средняя пенсия в Украине сейчас составляет 6 544 грн. За год она выросла на 13%, но такую сумму получают далеко не все пенсионеры.

Также мы рассказывали, что Пенсионный фонд опубликовал обновленную статистику, которая пока не учитывает повышение прожиточного минимума с января 2026 года. Данные показывают, что пенсии формально растут, однако из-за подорожания товаров и услуг люди могут позволить себе меньше, чем раньше.