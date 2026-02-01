Відео
Головна Економіка Пенсії в лютому — хто не отримає гроші та як відновити виплати

Пенсії в лютому — хто не отримає гроші та як відновити виплати

Ua ru
Дата публікації: 1 лютого 2026 05:45
Українці не отримають пенсію в лютому — кого стосується та як повернути гроші
Жінка похилого віку в банку. Фото: УНІАН

У лютому 2026 року деякі українські похилого віку можуть залишитись без пенсій. Причина — невиконання обов’язкових вимог Пенсійного фонду України.

Про те, хто не отримає пенсію у лютому 2026 року та як відновити виплати, пояснили в Пенсійному фонді України.

Читайте також:

Хто не отримає гроші в лютому

Як повідомили у пресслужбі ПФУ, виплати не перерахують тим громадянам, які:

  1. Тих, хто проживає на тимчасово окупованих територіях або перебуває за кордоном і не пройшов фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2025 року;
  2. Громадян з окупованих територій або тих, хто виїхав звідти, але не надав Пенсійному фонду підтвердження, що не отримує пенсійні виплати з РФ.

Як відновити виплату пенсії

Щоб поновити нарахування, потрібно виконати одну з умов:

  • пройти ідентифікацію особи;
  • або подати заяву про те, що пенсія з Росії не отримується.

"Якщо виплату пенсії припинено з 1 січня 2026 року через непроходження у 2025 році фізичної ідентифікації, то її поновлять після проходження такої ідентифікації", — пояснюють в Пенсійному фонді.

Ідентифікацію можна пройти особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду, дистанційно через вебпортал електронних послуг або мобільний застосунок ПФУ.

Пенсіонери, які перебувають за кордоном, можуть звернутися до дипломатичної установи України, після чого надіслати підтвердні документи до Пенсійного фонду — поштою або онлайн.

Заяву про неотримання пенсії з РФ можна оформити в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг ПФУ. Для цього в розділі "Дистанційне інформування" потрібно обрати пункт підтвердження, що заявник не отримує пенсію в іншій державі, зокрема від органів пенсійного забезпечення Російської Федерації.

Раніше ми писали, що середня пенсія в Україні зараз складає 6 544 грн. За рік вона зросла на 13%, але таку суму отримують далеко не всі пенсіонери.

Також ми розповідали, що Пенсійний фонд опублікував оновлену статистику, яка поки не враховує підвищення прожиткового мінімуму з січня 2026 року. Дані показують, що пенсії формально зростають, однак через подорожчання товарів і послуг люди можуть дозволити собі менше, ніж раніше.

виплати пенсії гроші пенсіонери соцвиплати Пенсійний Фонд
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
