Українці не отримають пенсію в лютому — кого стосується та як повернути гроші

Жінка похилого віку в банку. Фото: УНІАН

У лютому 2026 року деякі українські похилого віку можуть залишитись без пенсій. Причина — невиконання обов’язкових вимог Пенсійного фонду України.

Про те, хто не отримає пенсію у лютому 2026 року та як відновити виплати, пояснили в Пенсійному фонді України.

Хто не отримає гроші в лютому

Як повідомили у пресслужбі ПФУ, виплати не перерахують тим громадянам, які:

Тих, хто проживає на тимчасово окупованих територіях або перебуває за кордоном і не пройшов фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2025 року; Громадян з окупованих територій або тих, хто виїхав звідти, але не надав Пенсійному фонду підтвердження, що не отримує пенсійні виплати з РФ.

Як відновити виплату пенсії

Щоб поновити нарахування, потрібно виконати одну з умов:

пройти ідентифікацію особи;

або подати заяву про те, що пенсія з Росії не отримується.

"Якщо виплату пенсії припинено з 1 січня 2026 року через непроходження у 2025 році фізичної ідентифікації, то її поновлять після проходження такої ідентифікації", — пояснюють в Пенсійному фонді.

Ідентифікацію можна пройти особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду, дистанційно через вебпортал електронних послуг або мобільний застосунок ПФУ.

Пенсіонери, які перебувають за кордоном, можуть звернутися до дипломатичної установи України, після чого надіслати підтвердні документи до Пенсійного фонду — поштою або онлайн.

Заяву про неотримання пенсії з РФ можна оформити в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг ПФУ. Для цього в розділі "Дистанційне інформування" потрібно обрати пункт підтвердження, що заявник не отримує пенсію в іншій державі, зокрема від органів пенсійного забезпечення Російської Федерації.

