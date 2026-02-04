Відео
Пільги в транспорті для пенсіонерів — де не потрібно платити в лютому

Пільги в транспорті для пенсіонерів — де не потрібно платити в лютому

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 05:45
Пільги для пенсіонерів — в якому транспорті можна їздити безплатно в лютому
Чоловік похилого віку в транспорті. Фото: УНІАН

Українці пенсійного віку мають право на безплатний проїзд в громадському транспорті. Однак така можливість діє не всюди й залежить від виду транспорту та рішень місцевої влади. У деяких випадках пенсіонерам потрібно оплачувати проїзд на загальних умовах.

Про те, в якому транспорті пенсіонери можуть їздити безплатно в лютому 2026 року, зазначається в постанові "Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування".

Читайте також:

На якому транспорті пенсіонери можуть їздити безплатно у лютому

На державному рівні безплатний проїзд для пенсіонерів, за наявності посвідчення, передбачено у таких видах транспорту:

  1. Міський комунальний транспорт — трамваї, тролейбуси та автобуси.
  2. Приміські електрички — пенсіонери за віком можуть безплатно користуватися поїздами приміського сполучення.

Маршрутні таксі зазвичай обслуговують приватні перевізники, тому пільги в них залежать від рішень місцевої влади. Інформація про пільговий проїзд має бути розміщена в салоні транспорту. Якщо її немає, варто перевірити правила на сайті місцевої ради.

В якому транспорті пенсіонери не мають пільг

Безплатний проїзд для пенсіонерів не передбачений у таких видах транспорту:

  1. Таксі — послуги таксі оплачуються повністю.
  2. Міжміський транспорт — автобуси між містами та поїзди далекого сполучення.
  3. Метро — на загальнодержавному рівні пільги не передбачені. Проте у деяких містах, зокрема в Києві, дозволено безплатний проїзд за наявності спеціальної міської картки.

Як скористатись правом на пільговий проїзд у лютому 2026 року

Для користування пільгами люди похилого віку повинні мати при собі оригінал пенсійного посвідчення. У багатьох містах із 2026 року безплатний проїзд можливий лише після реєстрації поїздки через електронний квиток, тому пенсіонерам радять заздалегідь оформити місцеву транспортну картку.

Раніше ми писали, що з 1 січня 2026 року в Україні змінились основні соціальні показники. Через це оновилися мінімальні та максимальні розміри пенсій.

Також ми розповідали, що в окремих випадках пенсійні виплати можуть зменшуватися. Зокрема, люди, які повністю перебувають на утриманні держави, не отримують пенсію в повному обсязі.

транспорт пенсіонери пільги проїзд громадський транспорт
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
