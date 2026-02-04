Пільги для пенсіонерів — в якому транспорті можна їздити безплатно в лютому

Пільги в транспорті для пенсіонерів — де не потрібно платити в лютому
Українці пенсійного віку мають право на безплатний проїзд в громадському транспорті. Однак така можливість діє не всюди й залежить від виду транспорту та рішень місцевої влади. У деяких випадках пенсіонерам потрібно оплачувати проїзд на загальних умовах.
Про те, в якому транспорті пенсіонери можуть їздити безплатно в лютому 2026 року, зазначається в постанові "Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування".
На якому транспорті пенсіонери можуть їздити безплатно у лютому
На державному рівні безплатний проїзд для пенсіонерів, за наявності посвідчення, передбачено у таких видах транспорту:
- Міський комунальний транспорт — трамваї, тролейбуси та автобуси.
- Приміські електрички — пенсіонери за віком можуть безплатно користуватися поїздами приміського сполучення.
Маршрутні таксі зазвичай обслуговують приватні перевізники, тому пільги в них залежать від рішень місцевої влади. Інформація про пільговий проїзд має бути розміщена в салоні транспорту. Якщо її немає, варто перевірити правила на сайті місцевої ради.
В якому транспорті пенсіонери не мають пільг
Безплатний проїзд для пенсіонерів не передбачений у таких видах транспорту:
- Таксі — послуги таксі оплачуються повністю.
- Міжміський транспорт — автобуси між містами та поїзди далекого сполучення.
- Метро — на загальнодержавному рівні пільги не передбачені. Проте у деяких містах, зокрема в Києві, дозволено безплатний проїзд за наявності спеціальної міської картки.
Як скористатись правом на пільговий проїзд у лютому 2026 року
Для користування пільгами люди похилого віку повинні мати при собі оригінал пенсійного посвідчення. У багатьох містах із 2026 року безплатний проїзд можливий лише після реєстрації поїздки через електронний квиток, тому пенсіонерам радять заздалегідь оформити місцеву транспортну картку.
