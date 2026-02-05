Укрзализныця изменит цены и правила возврата билетов — к чему готовиться

Пассажиры на вокзале. Фото: Новини.LIVE

В Украине планируют ввести существенные изменения для пассажиров УЗ. Министерство развития общин и территорий совместно с Укрзализныцей подготовили новые правила и тарифы на пассажирские перевозки. Они коснутся стоимости билетов и условий возврата проездных документов.

Что такое динамическое ценообразование

Первое потенциальное нововведение — так называемое динамическое ценообразование на билеты премиум-класса. Стоимость будет зависить от конкретных факторов, а именно:

периода года;

дня недели;

даты приобретения;

реального уровня заполненности поезда (в перспективе, когда удастся реализовать нужные IТ-решения).

То есть если человек купит проездной документ в понедельник, 9 февраля, и сделает это за 20 дней до запланированной поездки, то цена за место в вагоне СВ будет ниже, чем на аналогичный билет, приобретенный в июле буквально накануне отправления поезда.

"Важно: эти изменения будут касаться проезда исключительно в вагонах СВ (люкс), 1 класса поездов "Интерсити" — во внутреннем сообщении. Стоимость проезда в вагонах плацкарт, купе, а также 2 класса "Интерсити" — во внутреннем сообщении не изменится", — констатировали в УЗ.

Плюс планируется индексация тарифов на проезд в вагонах СВ международных поездов. С апреля 2026 года цены могут вырасти ориентировочно на 20%. Для остальных вагонов стоимость останется без изменений.

Новые правила возврата билетов

Нередко случается, что пассажир возвращает билет за несколько дней до поездки. Большая часть таких проездных документов повторно не продается, что приводит к проблеме: сначала невозможно найти свободное место в поезде, а потом он едет полупустым.

Чтобы избежать подобных патовых ситуаций, Укрзализныця предложила ввести новые условия возврата. Они предусматривают:

полную компенсацию стоимости, если билет вернули за 15-20 дней до отправления;

компенсацию 90% стоимости, если билет вернули за 10-14 дней;

компенсацию 75% стоимости, если билет вернули за 5-9 дней;

компенсацию 50% стоимости, если билет вернули за 1-4 дня.

Изменения коснутся всех проездных документов, а не только премиум-сегмента. Однако не будут распространяться на поезда к прифронтовым территориям, военнослужащих и социально уязвимых групп пассажиров, таких как лиц с инвалидностью.

В период с 5 февраля и в течение следующих 30 календарных дней продлится общественное обсуждение предложенных нововведений в формате онлайн. Укрзализныця заинтересована в активности граждан и будет принимать замечания/предложения на электронный адрес.

