Главная Экономика Льготы для украинцев 60+ — кто имеет скидки на билеты УЗ в 2026 году

Льготы для украинцев 60+ — кто имеет скидки на билеты УЗ в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 16:10
Скидки на билеты Укрзализныци для пенсионеров — кто имеет льготы в 2026 году
Проводник проверяет билет пенсионерки. Фото: УНИАН

Государство предоставляет пенсионерам различные льготы после достижения пенсионного возраста. Одним из главных преимуществ — является бесплатный проезд в общественном транспорте. Что касается железной дороги, здесь льготы также предусмотрены, но не для всех случаев.

О том, какие льготы во время путешествий железнодорожным транспортом имеют пенсионеры в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Приложение 2 к "Правилам перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины".

Читайте также:

В каком транспорте пенсионеры имеют льготы в 2026 году

Согласно постановлению Кабинета министров "О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования", пенсионеры имеют право бесплатно пользоваться пригородными электропоездами. Для поездок поездами дальнего следования скидки не предусмотрены — придется покупать билеты за полную цену.

Также пожилые люди могут бесплатно пользоваться городским общественным транспортом:

  • трамваями;
  • автобусами;
  • троллейбусами.

Чтобы не платить в транспорте, пенсионеру нужно показать пенсионное удостоверение. Льгота не распространяется на метро и такси.

Какие категории пенсионеров имеют скидки на поезда дальнего следования в 2026 году

С 1 октября по 15 мая "Укрзализныця" предоставляет 50% скидки на билеты внутреннего сообщения для определенных категорий пассажиров, в том числе некоторых пенсионеров. Льгота доступна, если пожилой человек принадлежит к одной из таких категорий граждан:

  • жертвы нацистских преследований;
  • люди с инвалидностью из-за войны (I, II или III группы);
  • родители погибших, умерших или пропавших без вести военных;
  • сопровождающие людей с инвалидностью I группы и участники Второй мировой войны в возрасте от 85 лет.

Некоторые категории также могут получить бесплатный проезд раз в год или раз в два года. Для подтверждения права на льготы нужно иметь соответствующее удостоверение.

Ранее мы писали, что в Украине готовят новые правила для пассажиров Укрзализныци. Министерство развития общин и территорий вместе с УЗ планирует изменить тарифы на билеты и порядок их возврата, что повлияет на стоимость и условия поездок.

Также мы рассказывали, что пассажиры обязаны соблюдать правила пользования поездами Укрзализныци, ведь за нарушение можно получить штраф. Иногда суммы небольшие, но за серьезные нарушения придется заплатить немало.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
