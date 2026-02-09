Скидки на билеты Укрзализныци для пенсионеров — кто имеет льготы в 2026 году

Льготы для украинцев 60+ — кто имеет скидки на билеты УЗ в 2026 году
Государство предоставляет пенсионерам различные льготы после достижения пенсионного возраста. Одним из главных преимуществ — является бесплатный проезд в общественном транспорте. Что касается железной дороги, здесь льготы также предусмотрены, но не для всех случаев.
О том, какие льготы во время путешествий железнодорожным транспортом имеют пенсионеры в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Приложение 2 к "Правилам перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины".
В каком транспорте пенсионеры имеют льготы в 2026 году
Согласно постановлению Кабинета министров "О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования", пенсионеры имеют право бесплатно пользоваться пригородными электропоездами. Для поездок поездами дальнего следования скидки не предусмотрены — придется покупать билеты за полную цену.
Также пожилые люди могут бесплатно пользоваться городским общественным транспортом:
- трамваями;
- автобусами;
- троллейбусами.
Чтобы не платить в транспорте, пенсионеру нужно показать пенсионное удостоверение. Льгота не распространяется на метро и такси.
Какие категории пенсионеров имеют скидки на поезда дальнего следования в 2026 году
С 1 октября по 15 мая "Укрзализныця" предоставляет 50% скидки на билеты внутреннего сообщения для определенных категорий пассажиров, в том числе некоторых пенсионеров. Льгота доступна, если пожилой человек принадлежит к одной из таких категорий граждан:
- жертвы нацистских преследований;
- люди с инвалидностью из-за войны (I, II или III группы);
- родители погибших, умерших или пропавших без вести военных;
- сопровождающие людей с инвалидностью I группы и участники Второй мировой войны в возрасте от 85 лет.
Некоторые категории также могут получить бесплатный проезд раз в год или раз в два года. Для подтверждения права на льготы нужно иметь соответствующее удостоверение.
