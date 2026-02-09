Скидки на билеты Укрзализныци для пенсионеров — кто имеет льготы в 2026 году

Проводник проверяет билет пенсионерки. Фото: УНИАН

Государство предоставляет пенсионерам различные льготы после достижения пенсионного возраста. Одним из главных преимуществ — является бесплатный проезд в общественном транспорте. Что касается железной дороги, здесь льготы также предусмотрены, но не для всех случаев.

О том, какие льготы во время путешествий железнодорожным транспортом имеют пенсионеры в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Приложение 2 к "Правилам перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины".

Согласно постановлению Кабинета министров "О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования", пенсионеры имеют право бесплатно пользоваться пригородными электропоездами. Для поездок поездами дальнего следования скидки не предусмотрены — придется покупать билеты за полную цену.

Также пожилые люди могут бесплатно пользоваться городским общественным транспортом:

трамваями;

автобусами;

троллейбусами.

Чтобы не платить в транспорте, пенсионеру нужно показать пенсионное удостоверение. Льгота не распространяется на метро и такси.

Какие категории пенсионеров имеют скидки на поезда дальнего следования в 2026 году

С 1 октября по 15 мая "Укрзализныця" предоставляет 50% скидки на билеты внутреннего сообщения для определенных категорий пассажиров, в том числе некоторых пенсионеров. Льгота доступна, если пожилой человек принадлежит к одной из таких категорий граждан:

жертвы нацистских преследований;

люди с инвалидностью из-за войны (I, II или III группы);

родители погибших, умерших или пропавших без вести военных;

сопровождающие людей с инвалидностью I группы и участники Второй мировой войны в возрасте от 85 лет.

Некоторые категории также могут получить бесплатный проезд раз в год или раз в два года. Для подтверждения права на льготы нужно иметь соответствующее удостоверение.

