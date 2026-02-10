Видео
Главная Экономика Не только из-за индексации — кому пересчитают пенсию в 2026 году

Не только из-за индексации — кому пересчитают пенсию в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 05:53
Дополнительные деньги на пенсии — в каком возрасте сумма выплат начинает постепенно увеличиваться
Деньги на листе бумаги. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году пенсионные выплаты украинцев могут повысить не только из-за индексации. Некоторым гражданам сумму пересчитают автоматически сразу после того, как они выполнят определенное условие.

О том, в каком возрасте выплаты украинских пенсионеров начинают увеличиваться, 
рассказывает редакция сайта Новини.LIVE с отсылкой на Пенсионный фонд Украины.

Читайте также:

Кто получит прибавку к пенсии в 2026 году

По закону, возрастную прибавку начисляют автоматически — по достижении определенного возраста. В 2026 году действуют такие суммы:

  • 70-74 года — до 300 грн;
  • 75-79 лет — до 456 грн;
  • 80 лет и старше — до 570 грн.

Надбавку назначают со дня, когда пенсионер достигает соответствующего возраста. Если день рождения приходится на первое число месяца, доплату выплатят в полном размере вместе с пенсией за этот месяц. Если же день рождения, например, 20-го числа, то надбавку начислят только за дни после этой даты — то есть за часть месяца.

Еще один важный момент — после 75 лет добавляют не 456 грн, а только 156 грн. Это связано с тем, что часть прибавки пенсионер уже получает.

Например, в 70 лет человеку была назначена доплата 300 грн. Когда ему исполняется 75 лет, к пенсии добавляют еще 156 грн, а не всю сумму сразу. В результате общее повышение составляет 456 грн, но фактически выплачивается лишь разница между новым и предыдущим размером надбавки.

Кто не имеет права на доплату в 2026 году

Главное условие — размер пенсии. Если ежемесячная пенсия превышает 10 340,35 грн, возрастную надбавку не начисляют. Если пенсия немного меньше этого порога, доплату могут дать лишь частично.

Например, если человеку исполнилось 70 лет, а его пенсия составляет 10 300 грн, доплата будет лишь 40 грн — чтобы общая сумма не превысила установленный лимит. После этого повышение не применяется.

Лимит в 10 340 грн соответствует средней зарплате в Украине за 2020 год, закрепленной в нормативных актах. Несмотря на индексации и изменение экономических показателей, именно эта сумма до сих пор используется как ограничение для возрастных доплат. Механизм возрастных доплат ввели в 2020 году:

  • с 1 апреля 2020 года доплату до 500 грн начали получать пенсионеры 80+;
  • с октября 2021 года — доплату до 400 грн для возраста 75-79 лет;
  • с 1 октября 2022 года — до 300 грн для пенсионеров 70-74 лет.

Во время индексации в марте 2022 года доплаты пересмотрели, и это было единственное повышение. После этого их размер не менялся. Поэтому сегодня максимальные суммы составляют 456 грн для возраста 75+ и 570 грн для 80+, а доплата для категории 70+ остается до 300 грн в месяц.

Ранее мы писали, что после выхода на пенсию государство предоставляет пожилым людям различные льготы. Например, в городском транспорте проезд бесплатный, а вот на железной дороге скидки действуют только в отдельных случаях.

Также мы рассказывали, что пенсионерам важно вовремя сообщать Пенсионный фонд об изменениях в личных данных. Иначе могут обязать вернуть часть уже выплаченных средств.

выплаты пенсии деньги пенсионеры Пенсионный Фонд надбавки
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
