Дополнительные деньги на пенсии — в каком возрасте сумма выплат начинает постепенно увеличиваться

В 2026 году пенсионные выплаты украинцев могут повысить не только из-за индексации. Некоторым гражданам сумму пересчитают автоматически сразу после того, как они выполнят определенное условие.

О том, в каком возрасте выплаты украинских пенсионеров начинают увеличиваться,

рассказывает редакция сайта Новини.LIVE с отсылкой на Пенсионный фонд Украины.

Кто получит прибавку к пенсии в 2026 году

По закону, возрастную прибавку начисляют автоматически — по достижении определенного возраста. В 2026 году действуют такие суммы:

70-74 года — до 300 грн;

75-79 лет — до 456 грн;

80 лет и старше — до 570 грн.

Надбавку назначают со дня, когда пенсионер достигает соответствующего возраста. Если день рождения приходится на первое число месяца, доплату выплатят в полном размере вместе с пенсией за этот месяц. Если же день рождения, например, 20-го числа, то надбавку начислят только за дни после этой даты — то есть за часть месяца.

Еще один важный момент — после 75 лет добавляют не 456 грн, а только 156 грн. Это связано с тем, что часть прибавки пенсионер уже получает.

Например, в 70 лет человеку была назначена доплата 300 грн. Когда ему исполняется 75 лет, к пенсии добавляют еще 156 грн, а не всю сумму сразу. В результате общее повышение составляет 456 грн, но фактически выплачивается лишь разница между новым и предыдущим размером надбавки.

Кто не имеет права на доплату в 2026 году

Главное условие — размер пенсии. Если ежемесячная пенсия превышает 10 340,35 грн, возрастную надбавку не начисляют. Если пенсия немного меньше этого порога, доплату могут дать лишь частично.

Например, если человеку исполнилось 70 лет, а его пенсия составляет 10 300 грн, доплата будет лишь 40 грн — чтобы общая сумма не превысила установленный лимит. После этого повышение не применяется.

Лимит в 10 340 грн соответствует средней зарплате в Украине за 2020 год, закрепленной в нормативных актах. Несмотря на индексации и изменение экономических показателей, именно эта сумма до сих пор используется как ограничение для возрастных доплат. Механизм возрастных доплат ввели в 2020 году:

с 1 апреля 2020 года доплату до 500 грн начали получать пенсионеры 80+;

с октября 2021 года — доплату до 400 грн для возраста 75-79 лет;

с 1 октября 2022 года — до 300 грн для пенсионеров 70-74 лет.

Во время индексации в марте 2022 года доплаты пересмотрели, и это было единственное повышение. После этого их размер не менялся. Поэтому сегодня максимальные суммы составляют 456 грн для возраста 75+ и 570 грн для 80+, а доплата для категории 70+ остается до 300 грн в месяц.

