Додаткові гроші на пенсії — в якому віці сума виплат починає поступово збільшуватися

У 2026 році пенсійні виплати українців можуть підвищити не лише через індексацію. Деяким громадянам суму перерахують автоматично одразу після того, як вони виконають певну умову.

Про те, в якому віці виплати українських пенсіонерів починають збільшуватися, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

Хто отримає надбавку до пенсії у 2026 році

За законом, вікову надбавку нараховують автоматично — після досягнення певного віку. У 2026 році діють такі суми:

70–74 роки — до 300 грн;

75–79 років — до 456 грн;

80 років і старше — до 570 грн.

Надбавку призначають з дня, коли пенсіонер досягає відповідного віку. Якщо день народження припадає на перше число місяця, доплату виплатять у повному розмірі разом із пенсією за цей місяць. Якщо ж день народження, наприклад, 20-го числа, то надбавку нарахують лише за дні після цієї дати — тобто за частину місяця.

Ще один важливий момент — після 75 років додають не 456 грн, а тільки 156 грн. Це пов’язано з тим, що частину надбавки пенсіонер уже отримує.

Наприклад, у 70 років людині було призначено доплату 300 грн. Коли їй виповнюється 75 років, до пенсії додають ще 156 грн, а не всю суму одразу. У результаті загальне підвищення становить 456 грн, але фактично виплачується лише різниця між новим і попереднім розміром надбавки.

Хто не має права на доплату у 2026 році

Головна умова — розмір пенсії. Якщо щомісячна пенсія перевищує 10 340,35 грн, вікову надбавку не нараховують. Якщо пенсія трохи менша за цей поріг, доплату можуть дати лише частково.

Наприклад, якщо людині виповнилося 70 років, а її пенсія становить 10 300 грн, доплата буде лише 40 грн — щоб загальна сума не перевищила встановлений ліміт. Після цього підвищення не застосовується.

Ліміт у 10 340 грн відповідає середній зарплаті в Україні за 2020 рік, закріпленій у нормативних актах. Попри індексації та зміну економічних показників, саме ця сума й досі використовується як обмеження для вікових доплат. Механізм вікових доплат запровадили у 2020 році:

з 1 квітня 2020 року доплату до 500 грн почали отримувати пенсіонери 80+;

з жовтня 2021 року — доплату до 400 грн для віку 75–79 років;

з 1 жовтня 2022 року — до 300 грн для пенсіонерів 70–74 років.

Під час індексації у березні 2022 року доплати переглянули, і це було єдине підвищення. Після цього їхній розмір не змінювався. Тому сьогодні максимальні суми становлять 456 грн для віку 75+ та 570 грн для 80+, а доплата для категорії 70+ залишається до 300 грн на місяць.

Раніше ми писали, що після виходу на пенсію держава надає людям похилого віку різні пільги. Наприклад, у міському транспорті проїзд безплатний, а от на залізниці знижки діють лише в окремих випадках.

Також ми розповідали, що пенсіонерам важливо вчасно повідомляти Пенсійний фонд про зміни в особистих даних. Інакше можуть зобов’язати повернути частину вже виплачених коштів.