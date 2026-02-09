Пенсію можуть вимагати повернути — кому доведеться віддавати гроші у 2026 році

Жінка дістає гроші з гаманця. Фото: Новини.LIVE

Українським пенсіонерам варто уважно стежити за своїми даними та вчасно повідомляти Пенсійний фонд про будь-які зміни в житті. Якщо цього не зробити, у 2026 році може виникнути ситуація, коли потрібно повернути частину вже отриманої пенсії.

Про те, кому доведеться повернути частину вже отриманих пенсійних виплат у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області.

Кому доведеться повертати пенсію у 2026 році

В ПФУ пояснили, що повертати доведеться ті кошти, які були нараховані понад норму. Це стосується випадків, коли виплати призначили на підставі неправдивої інформації або через зловживання.

За законом, надміру виплачені суми підлягають поверненню, якщо вони були отримані з вини самого пенсіонера або через помилки в даних, які подав роботодавець. Якщо людина не повертає кошти добровільно, їх можуть стягнути за рішенням Пенсійного фонду або через суд.

Які зміни обов’язково потрібно повідомляти

Розмір пенсії залежить від багатьох обставин. Пенсіонер зобов’язаний інформувати фонд, зокрема, про:

зміну місця проживання;

працевлаштування або звільнення з роботи;

початок чи припинення підприємницької діяльності.

Це важливо, адже деякі надбавки та доплати призначаються лише непрацюючим пенсіонерам. Після офіційного працевлаштування право на них втрачається.

Окремо в ПФУ звертають увагу на пенсії за вислугу років. Якщо людина знову починає працювати за спеціальністю, яка дає право на таку пенсію, виплати мають бути повністю припинені.

Також потрібно повідомляти про переїзд. Наприклад, при виїзді з гірської місцевості скасовуються відповідні надбавки, які можуть становити до 20% пенсії.

Інші причини перерахунку розміру пенсії у 2026 році

Підставою для зменшення або повернення виплат може бути:

втрата статусу ветерана війни певної категорії;

офіційне працевлаштування осіб, які отримують доплати на дітей до 18 років;

припинення навчання дитини, яка отримує пенсію у зв’язку з втратою годувальника.

Крім того, переплата пенсії може виникнути через помилки або неточні дані про зарплату чи страховий стаж, які надав роботодавець.

Раніше ми писали, що люди старшого віку в Україні можуть мати додаткові виплати до пенсії. Зокрема, доплати надають тим, хто живе в важкодоступних або складних для проживання районах.

Також ми розповідали, що у парламенті з'явилась ідея автоматично поновлення пенсій та соцвиплат тим, кому їх зупинили через несвоєчасне проходження обов’язкової ідентифікації.