Деяким пенсіонерам хочуть повернути виплати — кого стосується

У Верховній Раді пропонують запровадити механізм автоматичного відновлення пенсійних виплат для окремих категорій громадян. Йдеться про пенсіонерів та отримувачів соціальної допомоги, яким припинили виплати через те, що вони не змогли вчасно пройти обов’язкову ідентифікацію.

Про те, кому та на скільки пропонують поновити виплати, розповідають Новини.LIVE з посиланням на сайт Верховної Ради України.

Як пропонують змінити умови проходження обов'язкової ідентифікації

Згідно з ініціативою, українцям, яким до кінця 2025 року зупинили пенсії або соцвиплати через відсутність ідентифікації чи неподання підтвердження про неотримання коштів від РФ, планують повернути виплати. Для цього пропонують продовжити строки проходження необхідних процедур.

Щоб запобігти втраті доходів серед соціально вразливих громадян, комітет пропонує:

продовжити термін обов’язкової фізичної ідентифікації до 1 липня 2026 року для всіх осіб, на яких поширюється дія постанови Кабміну №299;

автоматично відновити з 1 січня 2026 року пенсійні виплати всім громадянам, яким їх зупинили через непроходження ідентифікації до кінця 2025 року.

У комітеті наголошують, що це рішення допоможе уникнути масового скупчення людей у держустановах, зменшить ризик переривання виплат і забезпечить стабільну фінансову підтримку для найуразливіших верств населення.

Також громадянам, які перебували на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій, нададуть додаткові шість місяців для підтвердження документів.

Як пройти ідентифікацію у 2026 році

Пройти ідентифікацію можна кількома способами:

за допомогою відеоідентифікації;

особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду або в уповноваженому банку;

дистанційно через "Дія.Підпис" на порталі або в мобільному застосунку Пенсійного фонду України;

у дипломатичній установі України за кордоном, оформивши документ про підтвердження факту життя.

Повідомити про те, що особа не отримує виплат від держави-агресора, можна під час відеоідентифікації, через особистий кабінет на порталі Пенсійного фонду, безпосередньо у відділенні ПФУ або поштою, якщо людина перебуває за межами України.

