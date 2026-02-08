Некоторым пенсионерам хотят вернуть выплаты — кого касается

Пенсионерам предлагают возобновить выплаты — кто сможет получить деньги
В Верховной Раде предлагают ввести механизм автоматического восстановления пенсионных выплат для отдельных категорий граждан. Речь идет о пенсионерах и получателях социальной помощи, которым прекратили выплаты из-за того, что они не смогли вовремя пройти обязательную идентификацию.
О том, кому и на сколько предлагают возобновить выплаты, рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.
Как предлагают изменить условия прохождения обязательной идентификации
Согласно инициативе, украинцам, которым до конца 2025 года остановили пенсии или соцвыплаты из-за отсутствия идентификации или непредставления подтверждения о неполучении средств от РФ, планируют вернуть выплаты. Для этого предлагают продлить сроки прохождения необходимых процедур.
Чтобы предотвратить потерю доходов среди социально уязвимых граждан, комитет предлагает:
- продлить срок обязательной физической идентификации до 1 июля 2026 года для всех лиц, на которых распространяется действие постановления Кабмина №299;
- автоматически восстановить с 1 января 2026 года пенсионные выплаты всем гражданам, которым их остановили из-за непрохождения идентификации до конца 2025 года.
В комитете отмечают, что это решение поможет избежать массового скопления людей в госучреждениях, уменьшит риск прерывания выплат и обеспечит стабильную финансовую поддержку для наиболее уязвимых слоев населения.
Также гражданам, которые находились на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий, предоставят дополнительные шесть месяцев для подтверждения документов.
Как пройти идентификацию в 2026 году
Пройти идентификацию можно несколькими способами:
- с помощью видеоидентификации;
- лично в сервисном центре Пенсионного фонда или в уполномоченном банке;
- дистанционно через "Дія.Підпис" на портале или в мобильном приложении Пенсионного фонда Украины;
- в дипломатическом учреждении Украины за рубежом, оформив документ о подтверждении факта жизни.
Сообщить о том, что лицо не получает выплат от государства-агрессора, можно во время видеоидентификации, через личный кабинет на портале Пенсионного фонда, непосредственно в отделении ПФУ или по почте, если человек находится за пределами Украины.
