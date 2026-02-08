Видео
Україна
Видео

Пенсионерам предлагают возобновить выплаты — кто сможет получить деньги

Пенсионерам предлагают возобновить выплаты — кто сможет получить деньги

Ua ru
Дата публикации 8 февраля 2026 05:45
Некоторым пенсионерам хотят вернуть выплаты — кого касается
Пожилые люди в отделении ПФУ. Фото: УНИАН

В Верховной Раде предлагают ввести механизм автоматического восстановления пенсионных выплат для отдельных категорий граждан. Речь идет о пенсионерах и получателях социальной помощи, которым прекратили выплаты из-за того, что они не смогли вовремя пройти обязательную идентификацию.

О том, кому и на сколько предлагают возобновить выплаты, рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.

Читайте также:

Как предлагают изменить условия прохождения обязательной идентификации

Согласно инициативе, украинцам, которым до конца 2025 года остановили пенсии или соцвыплаты из-за отсутствия идентификации или непредставления подтверждения о неполучении средств от РФ, планируют вернуть выплаты. Для этого предлагают продлить сроки прохождения необходимых процедур.

Чтобы предотвратить потерю доходов среди социально уязвимых граждан, комитет предлагает:

  • продлить срок обязательной физической идентификации до 1 июля 2026 года для всех лиц, на которых распространяется действие постановления Кабмина №299;
  • автоматически восстановить с 1 января 2026 года пенсионные выплаты всем гражданам, которым их остановили из-за непрохождения идентификации до конца 2025 года.

В комитете отмечают, что это решение поможет избежать массового скопления людей в госучреждениях, уменьшит риск прерывания выплат и обеспечит стабильную финансовую поддержку для наиболее уязвимых слоев населения.

Также гражданам, которые находились на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий, предоставят дополнительные шесть месяцев для подтверждения документов.

Как пройти идентификацию в 2026 году

Пройти идентификацию можно несколькими способами:

  • с помощью видеоидентификации;
  • лично в сервисном центре Пенсионного фонда или в уполномоченном банке;
  • дистанционно через "Дія.Підпис" на портале или в мобильном приложении Пенсионного фонда Украины;
  • в дипломатическом учреждении Украины за рубежом, оформив документ о подтверждении факта жизни.

Сообщить о том, что лицо не получает выплат от государства-агрессора, можно во время видеоидентификации, через личный кабинет на портале Пенсионного фонда, непосредственно в отделении ПФУ или по почте, если человек находится за пределами Украины.

Ранее мы писали, что некоторые украинцы почтенного возраста имеют право на дополнительные выплаты к пенсии. В частности, доплату могут получать те, кто живет в местностях со сложными природными условиями.

Также мы рассказывали, что пенсионные выплаты в Польше значительно превышают украинские, однако доступны они не всем. Чтобы в 2026 году получать пенсию от польского социального фонда ZUS, украинцам необходимо соответствовать нескольким требованиям.

