Пенсию могут потребовать вернуть — кому придется отдавать деньги в 2026 году

Украинским пенсионерам стоит внимательно следить за своими данными и вовремя сообщать Пенсионный фонд о любых изменениях в жизни. Если этого не сделать, в 2026 году может возникнуть ситуация, когда нужно вернуть часть уже полученной пенсии.

О том, кому придется вернуть часть уже полученных пенсионных выплат в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области.

Кому придется возвращать пенсию в 2026 году

В ПФУ объяснили, что возвращать придется те средства, которые были начислены сверх нормы. Это касается случаев, когда выплаты назначили на основании ложной информации или из-за злоупотребления.

По закону, излишне выплаченные суммы подлежат возврату, если они были получены по вине самого пенсионера или из-за ошибок в данных, которые подал работодатель. Если человек не возвращает средства добровольно, их могут взыскать по решению Пенсионного фонда или через суд.

Какие изменения обязательно нужно сообщать

Размер пенсии зависит от многих обстоятельств. Пенсионер обязан информировать фонд, в частности, о:

смене места жительства;

трудоустройстве или увольнении с работы;

начале или прекращении предпринимательской деятельности.

Это важно, ведь некоторые надбавки и доплаты назначаются только неработающим пенсионерам. После официального трудоустройства право на них теряется.

Отдельно в ПФУ обращают внимание на пенсии за выслугу лет. Если человек снова начинает работать по специальности, которая дает право на такую пенсию, выплаты должны быть полностью прекращены.

Также нужно сообщать о переезде. Например, при выезде из горной местности отменяются соответствующие надбавки, которые могут составлять до 20% пенсии.

Другие причины перерасчета размера пенсии в 2026 году

Основанием для уменьшения или возврата выплат может быть:

потеря статуса ветерана войны определенной категории;

официальное трудоустройство лиц, получающих доплаты на детей до 18 лет;

прекращение обучения ребенка, который получает пенсию в связи с потерей кормильца.

Кроме того, переплата пенсии может возникнуть из-за ошибок или неточных данных о зарплате или страховом стаже, которые предоставил работодатель.

Ранее мы писали, что люди старшего возраста в Украине могут иметь дополнительные выплаты к пенсии. В частности, доплаты предоставляют тем, кто живет в труднодоступных или сложных для проживания районах.

Также мы рассказывали, что в парламенте появилась идея автоматически обновления пенсий и соцвыплат тем, кому их остановили из-за несвоевременного прохождения обязательной идентификации.