Соцдопомога для людей похилого віку — хто може отримувати та розмір виплат у 2026 році

Людина тримає гроші. Фото: УНІАН

В Україні право на пенсію за віком та її розмір залежать від страхового стажу — тобто періоду офіційної роботи, коли за людину сплачували внески до системи соціального страхування. Якщо стажу недостатньо, у призначенні пенсії можуть відмовити.

Про те, хто отримуватиме соціальну допомогу замість пенсії та який її розмір у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

Хто може отримати допомогу замість пенсії у 2026 році

Навіть якщо людина не набула права на "класичну пенсію", це не означає, що вона залишиться без будь-якої підтримки. У такому випадку держава призначає соціальну допомогу. Вона надається громадянам, які:

досягли 65 років;

постійно проживають в Україні;

не мають мінімально необхідного страхового стажу;

мають низькі доходи або не отримують інших значних державних виплат.

Українцям радять заздалегідь перевіряти свій страховий стаж у Пенсійному фонді. Іноді через помилки в документах або несплату внесків роботодавцем частину стажу можуть не зарахувати. У таких випадках його можна підтвердити додатковими довідками або навіть через суд.

Який розмір виплати у 2026 році

Ця допомога не є страховою пенсією. Це окремий вид державної підтримки для людей пенсійного віку, які не змогли напрацювати необхідний стаж. Розмір виплати прив’язаний до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У 2026 році він становить 2 595 гривень.

