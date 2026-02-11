Відео
Головна Економіка Соцдопомога для пенсіонерів — хто має право і скільки платитимуть у 2026

Соцдопомога для пенсіонерів — хто має право і скільки платитимуть у 2026

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 05:58
Соцдопомога для людей похилого віку — хто може отримувати та розмір виплат у 2026 році
Людина тримає гроші. Фото: УНІАН

В Україні право на пенсію за віком та її розмір залежать від страхового стажу — тобто періоду офіційної роботи, коли за людину сплачували внески до системи соціального страхування. Якщо стажу недостатньо, у призначенні пенсії можуть відмовити. 

Про те, хто отримуватиме соціальну допомогу замість пенсії та який її розмір у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

Читайте також:

Хто може отримати допомогу замість пенсії у 2026 році

Навіть якщо людина не набула права на "класичну пенсію", це не означає, що вона залишиться без будь-якої підтримки. У такому випадку держава призначає соціальну допомогу. Вона надається громадянам, які:

  • досягли 65 років;
  • постійно проживають в Україні;
  • не мають мінімально необхідного страхового стажу;
  • мають низькі доходи або не отримують інших значних державних виплат.

Українцям радять заздалегідь перевіряти свій страховий стаж у Пенсійному фонді. Іноді через помилки в документах або несплату внесків роботодавцем частину стажу можуть не зарахувати. У таких випадках його можна підтвердити додатковими довідками або навіть через суд.

Який розмір виплати у 2026 році

Ця допомога не є страховою пенсією. Це окремий вид державної підтримки для людей пенсійного віку, які не змогли напрацювати необхідний стаж. Розмір виплати прив’язаний до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У 2026 році він становить 2 595 гривень.

Раніше ми писали, що у 2026 році розмір пенсій може зрости не тільки завдяки індексації. Окремим пенсіонерам виплати перерахують автоматично після виконання визначених вимог.

Також ми розповідали, що після виходу на пенсію громадяни отримують від держави низку соціальних пільг. Серед найважливіших — можливість безкоштовно користуватися міським транспортом. Для поїздок залізницею також діють знижки, однак вони доступні не всім.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
