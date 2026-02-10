Видео
Главная Экономика Выплаты на погребение — какую часть расходов покрывает государство в 2026

Выплаты на погребение — какую часть расходов покрывает государство в 2026

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 08:35
Деньги на погребение — какую сумму выплачивает государство в 2026 году
Деньги в конверте. Фото: УНИАН

В 2026 году украинцы продолжают получать различные социальные выплаты от государства. Их цель — оказать материальную поддержку гражданам, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Например, если украинцы потеряли родственника или близкого человека, государство покрывает часть расходов на погребение.

О том, кто может получить пособие на погребение и какую сумму выплачивает государство в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Одесской области.

Читайте также:

Размер пособия на погребение в 2026 году

Сумма пособия на погребение пенсионера зависит от закона, по которому назначалась пенсия:

  1. Если пенсионер получал обычную пенсию (по закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании"), помощь равна двухмесячной пенсии, которую он получал на момент смерти. Например, если человек получал 4 500 грн пенсии, пособие на погребение составит 9 000 грн.
  2. Если пенсионер получал военную пенсию (по закону "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц"), помощь составляет трехмесячную пенсию, но не менее 16 640 грн (пятикратный прожиточный минимум для трудоспособных лиц).

"Срок обращения за получением пособия на погребение пенсионера не ограничивается", — отмечают в ПФУ.

Помощь не предоставляется, если умерший находился на полном государственном содержании и заведение оплатило расходы на погребение за бюджетные средства.

Какие документы нужно предоставить для оформления помощи

Чтобы получить помощь, нужно подать:
свидетельство о смерти;

  • паспорт и идентификационный код;
  • реквизиты банковского счета для перечисления средств;
  • заявление на выплату помощи (заполняется при обращении);
  • выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния или справку о смерти пенсионера.

Если пенсионер умер за границей, и смерть зарегистрирована компетентными органами другого государства, где не выдают соответствующих справок, можно предоставить свидетельство о смерти или другой документ, выданный компетентным органом иностранного государства и легализованный в соответствии с законодательством.

Ранее мы писали, что 10 февраля 2026 года жители одного из прифронтовых городов смогут подать заявки на финансовую помощь от UNHCR Ukraine. Предварительная регистрация открыта для пенсионеров и людей с инвалидностью.

Также мы рассказывали, что в Верховной Раде предлагают автоматически восстановить пенсии и социальные выплаты тем, кто их потерял из-за несвоевременной обязательной идентификации.

выплаты деньги похороны соцвыплаты помощь
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
