Деньги на погребение — какую сумму выплачивает государство в 2026 году

Выплаты на погребение — какую часть расходов покрывает государство в 2026
В 2026 году украинцы продолжают получать различные социальные выплаты от государства. Их цель — оказать материальную поддержку гражданам, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Например, если украинцы потеряли родственника или близкого человека, государство покрывает часть расходов на погребение.
О том, кто может получить пособие на погребение и какую сумму выплачивает государство в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Одесской области.
Размер пособия на погребение в 2026 году
Сумма пособия на погребение пенсионера зависит от закона, по которому назначалась пенсия:
- Если пенсионер получал обычную пенсию (по закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании"), помощь равна двухмесячной пенсии, которую он получал на момент смерти. Например, если человек получал 4 500 грн пенсии, пособие на погребение составит 9 000 грн.
- Если пенсионер получал военную пенсию (по закону "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц"), помощь составляет трехмесячную пенсию, но не менее 16 640 грн (пятикратный прожиточный минимум для трудоспособных лиц).
"Срок обращения за получением пособия на погребение пенсионера не ограничивается", — отмечают в ПФУ.
Помощь не предоставляется, если умерший находился на полном государственном содержании и заведение оплатило расходы на погребение за бюджетные средства.
Какие документы нужно предоставить для оформления помощи
Чтобы получить помощь, нужно подать:
свидетельство о смерти;
- паспорт и идентификационный код;
- реквизиты банковского счета для перечисления средств;
- заявление на выплату помощи (заполняется при обращении);
- выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния или справку о смерти пенсионера.
Если пенсионер умер за границей, и смерть зарегистрирована компетентными органами другого государства, где не выдают соответствующих справок, можно предоставить свидетельство о смерти или другой документ, выданный компетентным органом иностранного государства и легализованный в соответствии с законодательством.
Ранее мы писали, что 10 февраля 2026 года жители одного из прифронтовых городов смогут подать заявки на финансовую помощь от UNHCR Ukraine. Предварительная регистрация открыта для пенсионеров и людей с инвалидностью.
Также мы рассказывали, что в Верховной Раде предлагают автоматически восстановить пенсии и социальные выплаты тем, кто их потерял из-за несвоевременной обязательной идентификации.
Читайте Новини.LIVE!