Деньги на погребение — какую сумму выплачивает государство в 2026 году

В 2026 году украинцы продолжают получать различные социальные выплаты от государства. Их цель — оказать материальную поддержку гражданам, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Например, если украинцы потеряли родственника или близкого человека, государство покрывает часть расходов на погребение.

О том, кто может получить пособие на погребение и какую сумму выплачивает государство в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Одесской области.

Размер пособия на погребение в 2026 году

Сумма пособия на погребение пенсионера зависит от закона, по которому назначалась пенсия:

Если пенсионер получал обычную пенсию (по закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании"), помощь равна двухмесячной пенсии, которую он получал на момент смерти. Например, если человек получал 4 500 грн пенсии, пособие на погребение составит 9 000 грн. Если пенсионер получал военную пенсию (по закону "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц"), помощь составляет трехмесячную пенсию, но не менее 16 640 грн (пятикратный прожиточный минимум для трудоспособных лиц).

"Срок обращения за получением пособия на погребение пенсионера не ограничивается", — отмечают в ПФУ.

Помощь не предоставляется, если умерший находился на полном государственном содержании и заведение оплатило расходы на погребение за бюджетные средства.

Какие документы нужно предоставить для оформления помощи

Чтобы получить помощь, нужно подать:

свидетельство о смерти;

паспорт и идентификационный код;

реквизиты банковского счета для перечисления средств;

заявление на выплату помощи (заполняется при обращении);

выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния или справку о смерти пенсионера.

Если пенсионер умер за границей, и смерть зарегистрирована компетентными органами другого государства, где не выдают соответствующих справок, можно предоставить свидетельство о смерти или другой документ, выданный компетентным органом иностранного государства и легализованный в соответствии с законодательством.

