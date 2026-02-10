Гроші на поховання — яку суму виплачує держава у 2026 році

Гроші в конверті. Фото: УНІАН

У 2026 році українці продовжують отримувати різні соціальні виплати від держави. Їхня мета — надати матеріальну підтримку громадянам, які опинились у складних життєвих обставинах. Наприклад, якщо українці втратили родича чи близьку людину, держава покриває частину витрат на поховання.

Про те, хто може отримати допомогу на поховання та яку суму виплачує держава у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України (ПФУ) в Одеській області.

Реклама

Читайте також:

Розмір допомоги на поховання у 2026 році

Сума допомоги на поховання пенсіонера залежить від закону, за яким призначалася пенсія:

Якщо пенсіонер отримував звичайну пенсію (за законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування"), допомога дорівнює двомісячній пенсії, яку він отримував на момент смерті. Наприклад, якщо людина отримувала 4 500 грн пенсії, допомога на поховання становитиме 9 000 грн. Якщо пенсіонер отримував військову пенсію (за законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"), допомога становить тримісячну пенсію, але не менше ніж 16 640 грн (п’ятикратний прожитковий мінімум для працездатних осіб).

"Строк звернення за отриманням допомоги на поховання пенсіонера не обмежується", — наголошують у ПФУ.

Допомога не надається, якщо померла особа перебувала на повному державному утриманні і заклад оплатив витрати на поховання за бюджетні кошти.

Які документи потрібно надати для оформлення допомоги

Щоб отримати допомогу, потрібно подати:

свідоцтво про смерть;

паспорт та ідентифікаційний код;

реквізити банківського рахунку для перерахування коштів;

заяву на виплату допомоги (заповнюється під час звернення);

витяг з Державного реєстру актів цивільного стану або довідку про смерть пенсіонера.

Якщо пенсіонер помер за кордоном, і смерть зареєстрована компетентними органами іншої держави, де не видають відповідних довідок, можна надати свідоцтво про смерть або інший документ, виданий компетентним органом іноземної держави та легалізований відповідно до законодавства.

Раніше ми писали, що 10 лютого 2026 року мешканці одного з прифронтових міст зможуть подати заявки на фінансову допомогу від UNHCR Ukraine. Попередня реєстрація відкрита для пенсіонерів та людей з інвалідністю.

Також ми розповідали, що у Верховній Раді пропонують автоматично відновити пенсії та соціальні виплати тим, хто їх втратив через несвоєчасну обов’язкову ідентифікацію.