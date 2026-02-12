Пільги для жінок — кому держава гарантує підтримку з 50 років

Жінка виходить з маршрутки. Фото: УНІАН

У 2026 році стандартний пенсійний вік в Україні становить 60 років. Але деякі жінки можуть оформити пенсію раніше та отримати державні пільги й інші переваги.

Про те, за яких умов українки можуть вийти на пенсію у 50 років та які пільги їм будуть доступні у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на 115 статтю Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Хто може вийти на пенсію раніше у 2026 році

Дострокова пенсія доступна матерям, які виховали п’ятьох і більше дітей та мають щонайменше 15 років страхового стажу. Документи до Пенсійного фонду можна подавати приблизно за місяць до 50-річчя.

Якщо звернутися вчасно, виплати нараховуються з моменту, коли жінка набуває права на пенсію, а не з дати подання заяви. Це допомагає не втратити частину коштів.

На які пільги можуть розраховувати пенсіонерки 50+

Жінки-пенсіонерки отримують не лише виплати від держави, а й додаткові пільги:

безоплатну юридичну допомогу;

знижки на обов’язкове страхування авто;

безкоштовний проїзд у більшості видів транспорту.

Окрім того, передбачено повну компенсацію за комунальні послуги для колишніх працівниць бюджетної сфери в селах. В Пенсійному фонді України пояснили, що це стосується:

Вчителів та викладачів. Фахівців з захисту рослин. Працівниць музеїв і бібліотек. Лікарів, медсестер та фармацевтів; Працівниць державних або комунальних культурних і освітніх установ.

Для звільнення від оплати комуналки, пенсіонерці потрібно мати щонайменше 3 роки досвіду роботи за відповідною спеціальністю та бути зайнятою на посаді, яка дає право на пільгу, на момент виходу на пенсію.

Для мешканок міст та жінок, які працювали на інших роботах, передбачено інакший механізм підтримки — субсидію. Її можна оформити, якщо комунальні платежі перевищують допустиму частку доходу пенсіонерки.

