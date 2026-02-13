Пенсия с большим стажем — какие надбавки и льготы имеют ветераны труда в 2026 году

Пожилая женщина получает пенсию. Фото: УНИАН

В Украине граждане со статусом ветерана труда имеют право на ряд социальных льгот. Однако для этого необходимо соответствовать установленным законом требованиям — иметь достаточный страховой стаж и достичь пенсионного возраста.

О том, на какие льготы и доплаты имеют право ветераны труда в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на закон "Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других граждан пожилого возраста".

Реклама

Читайте также:

Кто может стать ветераном труда

На портале "Дія" отмечается, что статус ветерана труда могут получить пенсионеры по возрасту, которые официально работали в течение многих лет и накопили необходимый страховой стаж:

не менее 40 лет — для мужчин;

не менее 35 лет — для женщин.

Речь идет именно о страховом стаже, то есть периоды, за которые уплачивался единый социальный взнос.

Какие льготы могут получить ветераны труда в 2026 году

В 2026 году ветераны труда имеют право на такие социальные гарантии:

расширенный доступ к медицинским услугам;

освобождение от уплаты земельного налога;

бесплатное зубное протезирование вне очереди;

льготное подключение стационарного телефона;

право на получение жилья или земельного участка;

приоритет в очереди на санаторно-курортное лечение;

первоочередной ремонт жилья и обеспечение топливом;

льготные кредиты на строительство жилья сроком до 10 лет;

дополнительный отпуск без сохранения зарплаты до 14 дней в год;

бесплатный проезд в общественном транспорте (кроме такси), а также в пригородных электропоездах и междугородных автобусах в пределах области.

Вместе с тем на практике не все льготы реализуются в полной мере из-за недостатка бюджетных средств и устаревших норм законодательства.

Предусмотрена ли надбавка за большой стаж

Отдельно существует понятие "сверхнормативный стаж" — это годы работы сверх минимума, установленного для назначения пенсии. Нормы зависят от даты выхода на пенсию:

после 1 октября 2011 года: 30 лет — для женщин и 35 лет — для мужчин;

до этой даты: 20 лет — для женщин и 25 лет — для мужчин.

Все годы сверх этих пределов дают право на доплату к пенсии. За каждый полный "лишний" год стажа пенсионеру добавляют 1% к базовой пенсии. Но есть ограничение — эта сумма не может превышать 1% от минимальной пенсии по возрасту.

На начало 2026 года прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составляет 2 595 грн. Таким образом, максимальная доплата за один год сверхурочного стажа составляет всего 25,95 грн. Важно помнить, что учитывается только страховой стаж. Неофициальная работа не дает права ни на какие пенсионные надбавки.

Ранее мы писали, что в 2026 году пенсию в Украине обычно назначают с 60 лет. Однако отдельные женщины могут выйти на пенсию раньше.

Также мы рассказывали, что право на пенсию и ее размер зависят от стажа — это время официальной работы, за которое платили страховые взносы. Если такого стажа мало, пенсию могут не назначить.