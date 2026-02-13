Пенсія з великим стажем — які надбавки та пільги мають ветерани праці у 2026 році

Жінка похилого віку отримує пенсію. Фото: УНІАН

В Україні громадяни зі статусом ветерана праці мають право на низку соціальних пільг. Проте для цього необхідно відповідати встановленим законом вимогам — мати достатній страховий стаж і досягти пенсійного віку.

Про те, на які пільги та доплати мають право ветерани праці у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на закон "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку".

Хто може стати ветераном праці

На порталі "Дія" зазначається, що статус ветерана праці можуть отримати пенсіонери за віком, які офіційно працювали протягом багатьох років і накопичили необхідний страховий стаж:

не менше 40 років — для чоловіків;

не менше 35 років — для жінок.

Йдеться саме про страховий стаж, тобто періоди, за які сплачувався єдиний соціальний внесок.

Які пільги можуть отримати ветерани праці у 2026 році

У 2026 році ветерани праці мають право на такі соціальні гарантії:

розширений доступ до медичних послуг;

звільнення від сплати земельного податку;

безкоштовне зубне протезування поза чергою;

пільгове підключення стаціонарного телефону;

право на отримання житла або земельної ділянки;

пріоритет у черзі на санаторно-курортне лікування;

першочерговий ремонт житла та забезпечення паливом;

пільгові кредити на будівництво житла строком до 10 років;

додаткову відпустку без збереження зарплати до 14 днів на рік;

безкоштовний проїзд у громадському транспорті (крім таксі), а також у приміських електропоїздах і міжміських автобусах у межах області.

Водночас на практиці не всі пільги реалізуються повною мірою через нестачу бюджетних коштів і застарілі норми законодавства.

Чи передбачена надбавка за великий стаж

Окремо існує поняття "понаднормовий стаж" — це роки роботи понад мінімум, встановлений для призначення пенсії. Норми залежать від дати виходу на пенсію:

після 1 жовтня 2011 року: 30 років — для жінок та 35 років — для чоловіків;

до цієї дати: 20 років — для жінок та 25 років — для чоловіків.

Усі роки понад ці межі дають право на доплату до пенсії. За кожен повний "зайвий" рік стажу пенсіонеру додають 1% до базової пенсії. Але є обмеження — ця сума не може перевищувати 1% від мінімальної пенсії за віком.

На початок 2026 року прожитковий мінімум для непрацездатних осіб становить 2 595 грн. Отже, максимальна доплата за один рік понаднормового стажу складає лише 25,95 грн. Важливо пам’ятати, що враховується тільки страховий стаж. Неофіційна робота не дає права на жодні пенсійні надбавки.

Раніше ми писали, що у 2026 році пенсію в Україні зазвичай призначають з 60 років. Проте окремі жінки можуть вийти на пенсію раніше.

Також ми розповідали, що право на пенсію та її розмір залежать від стажу — це час офіційної роботи, за який сплачували страхові внески. Якщо такого стажу замало, пенсію можуть не призначити.