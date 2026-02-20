Безплатана медецина та гроші на лікування — як пенсіонеру отримати допомогу у 2026 році

Чоловік похилого віку дивиться у вікно. Фото: УНІАН

В Україні люди похилого віку можуть отримувати безплатне лікування, ліки та соціальну підтримку за рахунок держави. Це передбачено чинним законодавством і різноманітними програмами підтримки.

Про те, як пенсіонеру отримати безплатне лікування та фінансову підтримку у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Які медичні гарантії передбачені для пенсіонерів у 2026 році

Згідно із законом "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення", громадяни мають право на безоплатні медичні послуги, ліки та медичні вироби в межах програми медичних гарантій у закладах, які співпрацюють з Національною службою здоров’я України.

Перш за все потрібно звернутися до сімейного лікаря. Саме він видає направлення на госпіталізацію або операцію. Багато ліків проти тиску, серцевих хвороб і діабету можна отримати безплатно або з доплатою за програмою "Доступні ліки".

Якщо лікарня має договір з НСЗУ, то операція, наркоз і базові медикаменти мають надаватися безплатно. Якщо заклад вимагає гроші, можна звертатися на гарячу лінію НСЗУ за номером 16-77.

Одноразова грошова допомога на лікування

Багато громад надають одноразову матеріальну допомогу на лікування. Для цього слід подати заяву на ім’я голови громади. Також, як правило, потрібно подати:

виписку з лікарні з діагнозом;

довідку про доходи або розмір пенсії;

копії паспорта та ідентифікаційного коду.

Документи подаються до відділу звернень громадян або органу соціального захисту вашої громади.

Як безплатно отримати засоби гігієни та реабілітації

Порядок забезпечення засобами гігієни та технічними засобами реабілітації визначений постановою Кабінет Міністрів України №321.

Право на такі засоби мають люди з інвалідністю та особи, які за станом здоров’я потребують догляду. Щоб їх отримати, потрібно:

Взяти висновок лікаря про потребу в засобах гігієни; Подати заяву до органу соцзахисту або ЦНАПу за місцем проживання.

Яку соціальну допомогу може отримати пенсіонер вдома

Згідно із законом "Про соціальні послуги", люди, які не можуть самостійно себе обслуговувати, мають право на додаткову підтримку від держави. Соціальний працівник може допомагати з покупками, ліками, прибиранням та іншими побутовими справами.

Для цього потрібно звернутися з письмовою заявою до управління соціального захисту населення у своїй громаді.

Раніше ми писали, що навіть якщо людина не має права на звичайну пенсію, вона все одно не залишається без підтримки. В таких випадках держава надає соціальну допомогу.

Також ми розповідали, що в Україні ветерани праці можуть користуватися різними пільгами. Для цього українцям потрібно мати необхідний трудовий стаж і досягти встановленого віку.