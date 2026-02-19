Тарифы на электричество с 1 марта — цена за 1 киловатт для разных категорий потребителей

Человек записывает показатели электросчетчика. Фото: УНИАН

Вопрос цен на коммунальные услуги до сих пор волнует украинцев. С приближением весны люди переживают, не вырастут ли тарифы на основные услуги после окончания отопительного сезона, особенно на электричество.

О том, сколько будут платить украинцы электричество с 1 марта 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на постановление Правительства № 1331.

Сколько будет стоить киловатт электричества для населения с 1 марта

С 1 марта 2026 года украинцы продолжат платить за электроэнергию по старой цене. Весеннего повышения тарифов не планируется. Соответствующее решение приняло правительство.

Тарифы на электричество для населения. Фото: Скриншот

С 1 марта и как минимум до 30 апреля 2026 года, то есть до завершения отопительного сезона, большинство украинских домохозяйств будет пользоваться фиксированным тарифом — 4,32 грн/кВт-ч.

Льготные тарифы для отдельных потребителей

На сайте компании Yasno отмечается, что отдельные категории пользователей могут рассчитывать на сниженные тарифы, что помогает существенно сократить расходы. Для домохозяйств с электроотоплением тариф составляет:

2,64 грн/кВт-ч при потреблении до 2 000 кВт-ч в месяц;

если объем использованной электроэнергии превышает этот лимит, применяется стандартная ставка 4,32 грн/кВт-ч.

Для владельцев двухзонных счетчиков ночная электроэнергия (23:00-07:00) будет стоить 2,16 грн/кВт-ч, что вдвое дешевле основной ставки.

Тариф для владельцев двухзонных счетчиков. Фото: Скриншот/Yasno



Для владельцев трехзонных счетчиков тариф меняется в зависимости от времени суток:

23:00-07:00 — 1,73 грн/кВт-час;

7:00-8:00, 11:00-20:00, 22:00-23:00 — 4,32 грн/кВт-ч;

8:00-11:00, 20:00-22:00 — 6,48 грн/кВт-ч.

Тариф для владельцев трехзонных счетчиков. Фото: Скриншот/Yasno

Такие тарифы позволяют украинцам экономить на электроэнергии, используя ее в более выгодные часы.

Ранее мы писали, что в Украине цены на электроэнергию для населения могут заметно вырасти еще до завершения войны. Эксперты предполагают, что первые повышения возможны уже в 2026 году.

Также мы рассказывали, что даже во время войны украинцы должны ежемесячно оплачивать две платежки за газоснабжение: сам газ (до 25 числа) и его транспортировку (до 20 числа). Также известно, изменятся ли тарифы на эти коммунальные услуги с 1 марта 2026 года.

