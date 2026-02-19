Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Стоимость электричества с 1 марта — сколько будут платить потребители

Стоимость электричества с 1 марта — сколько будут платить потребители

Ua ru
Дата публикации 19 февраля 2026 16:10
Тарифы на электричество с 1 марта — цена за 1 киловатт для разных категорий потребителей
Человек записывает показатели электросчетчика. Фото: УНИАН

Вопрос цен на коммунальные услуги до сих пор волнует украинцев. С приближением весны люди переживают, не вырастут ли тарифы на основные услуги после окончания отопительного сезона, особенно на электричество.

О том, сколько будут платить украинцы электричество с 1 марта 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на постановление Правительства № 1331.

Реклама
Читайте также:

Сколько будет стоить киловатт электричества для населения с 1 марта

С 1 марта 2026 года украинцы продолжат платить за электроэнергию по старой цене. Весеннего повышения тарифов не планируется. Соответствующее решение приняло правительство.

null
Тарифы на электричество для населения. Фото: Скриншот

С 1 марта и как минимум до 30 апреля 2026 года, то есть до завершения отопительного сезона, большинство украинских домохозяйств будет пользоваться фиксированным тарифом — 4,32 грн/кВт-ч.

Льготные тарифы для отдельных потребителей

На сайте компании Yasno отмечается, что отдельные категории пользователей могут рассчитывать на сниженные тарифы, что помогает существенно сократить расходы. Для домохозяйств с электроотоплением тариф составляет:

  • 2,64 грн/кВт-ч при потреблении до 2 000 кВт-ч в месяц;
  • если объем использованной электроэнергии превышает этот лимит, применяется стандартная ставка 4,32 грн/кВт-ч.

Для владельцев двухзонных счетчиков ночная электроэнергия (23:00-07:00) будет стоить 2,16 грн/кВт-ч, что вдвое дешевле основной ставки.

null
Тариф для владельцев двухзонных счетчиков. Фото: Скриншот/Yasno


Для владельцев трехзонных счетчиков тариф меняется в зависимости от времени суток:

  • 23:00-07:00 — 1,73 грн/кВт-час;
  • 7:00-8:00, 11:00-20:00, 22:00-23:00 — 4,32 грн/кВт-ч;
  • 8:00-11:00, 20:00-22:00 — 6,48 грн/кВт-ч.
null
Тариф для владельцев трехзонных счетчиков. Фото: Скриншот/Yasno

Такие тарифы позволяют украинцам экономить на электроэнергии, используя ее в более выгодные часы.

Ранее мы писали, что в Украине цены на электроэнергию для населения могут заметно вырасти еще до завершения войны. Эксперты предполагают, что первые повышения возможны уже в 2026 году.

Также мы рассказывали, что даже во время войны украинцы должны ежемесячно оплачивать две платежки за газоснабжение: сам газ (до 25 числа) и его транспортировку (до 20 числа). Также известно, изменятся ли тарифы на эти коммунальные услуги с 1 марта 2026 года.

Ваша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

тарифы коммунальные услуги электроэнергия стоимость платежки
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации