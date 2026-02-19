Тарифи на електрику з 1 березня — ціна за кіловат для різних категорій споживачів

Людина записує показники електролічильника. Фото: УНІАН

Питання цін на комунальні послуги досі хвилює українців. З наближенням весни люди переживають, чи не зростуть тарифи на основні послуги після закінчення опалювального сезону, особливо на електрику.

Про те, скільки платитимуть українці електрику з 1 березня 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на постанову Уряду № 1331.

Скільки коштуватиме кіловат електрики для населення з 1 березня

З 1 березня 2026 року українці продовжать сплачувати за електроенергію за старою ціною. Весняного підвищення тарифів не планується. Відповідне рішення ухвалив уряд.



З 1 березня і щонайменше до 30 квітня 2026 року, тобто до завершення опалювального сезону, більшість українських домогосподарств користуватиметься фіксованим тарифом — 4,32 грн/кВт-год.

Пільгові тарифи для окремих споживачів

На сайті компанії Yasno зазначається, що окремі категорії користувачів можуть розраховувати на знижені тарифи, що допомагає суттєво скоротити витрати. Для домогосподарств з електроопаленням тариф становить:

2,64 грн/кВт-год при споживанні до 2 000 кВт-год на місяць;

якщо обсяг використаної електроенергії перевищує цей ліміт, застосовується стандартна ставка 4,32 грн/кВт-год.

Для власників двозонних лічильників нічна електроенергія (23:00–07:00) коштуватиме 2,16 грн/кВт-год, що вдвічі дешевше за основну ставку.





Для власників тризонних лічильників тариф змінюється залежно від часу доби:

23:00–07:00 — 1,73 грн/кВт-год;

7:00–8:00, 11:00–20:00, 22:00–23:00 — 4,32 грн/кВт-год;

8:00–11:00, 20:00–22:00 — 6,48 грн/кВт-год.



Такі тарифи дозволяють українцям економити на електроенергії, використовуючи її у більш вигідні години.

Раніше ми писали, що в Україні ціни на електроенергію для населення можуть помітно зрости ще до завершення війни. Експерти припускають, що перші підвищення можливі вже у 2026 році.

Також ми розповідали, що навіть під час війни українці повинні щомісяця оплачувати дві платіжки за газопостачання: сам газ (до 25 числа) і його транспортування (до 20 числа). Також відомо, чи зміняться тарифи на ці комунальні послуги з 1 березня 2026 року.