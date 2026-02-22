Відео
Головна Економіка 10 пенсій за раз — хто може отримати гроші у 2026 році

10 пенсій за раз — хто може отримати гроші у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 22 лютого 2026 05:45
Гроші при виході на пенсію — хто отримає одноразову виплату та який її розмір у 2026 році
Людина тримає гроші в руках. Фото: Unsplash

Деякі українці після виходу на пенсію можуть розраховувати не лише щомісячні виплати, а й значну одноразову допомогу. Йдеться про суму, що дорівнює десяти місячним пенсіям, але така можливість доступна не всім.

Про те, хто може отримати значну фінансову підтримку при виході на пенсію у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

Хто може отримати виплату у 2026 році

Право на одноразову допомогу мають громадяни, які:

  • раніше не отримували жодного виду пенсії;
  • обіймали посади, що дають право на пенсію за вислугу років;
  • на момент виходу на пенсію працювали у державних або комунальних установах;
  • мають необхідний страховий стаж — не менше 35 років для чоловіків і 30 років для жінок.

Найчастіше така виплата передбачена для:

  • працівників освіти;
  • медиків і соціальних працівників;
  • артистів театрів і концертних установ;
  • спортсменів високого рівня (членів національних збірних).

Перелік відповідних посад затверджений постановою уряду від 04.11.1993 № 909 "Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років".

Як нараховують кошти

Сума допомоги визначається на основі щомісячної пенсії, яку призначають людині. Тобто, якщо людина все життя працювала учителем чи лікарем у державній установі, має потрібний стаж і вперше оформлює пенсію — вона може отримати додатково суму, рівну десяти своїм щомісячним пенсіям.

Наприклад, якщо людині призначили пенсію у розмірі 5 тис. грн, вона отримає 50 тис. грн одноразової допомоги. Виплата здійснюється одразу і в повному обсязі. Гроші не оподатковуються та фінансуються з державного бюджету.

Раніше ми писали, що у 2026 році оплата комуналки й далі сильно б’є по гаманцю українців, особливо пенсіонерів. Але деякі з них можуть зменшити свої витрати або взагалі не платити завдяки пільгам.

Також ми розповідали, що з 1 березня в Україні починається щорічне підвищення пенсій. Формально воно стосується всіх, хто отримує виплати через ПФУ, але частина людей може не помітити реального збільшення.

виплати пенсії гроші пенсіонери фінанси Пенсійний Фонд
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
