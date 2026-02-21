Формула індексації пенсій — чому не всі відчують підвищення з 1 березня

Пенсіонерка отримує гроші. Фото: УНІАН

З 1 березня в Україні стартує щорічна індексація пенсій. Хоча "на папері" підвищення стосується всіх громадян похилого віку, які отримують виплати через Пенсійний фонд України, деякі пенсіонери можуть не відчути змін.

Про те, як проходить індексація пенсій в Україні та чому не всі громадяни відчують підвищення, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

На скільки планують підвищити пенсійні виплати в Україні у 2026 році

За даними Міністерство соціальної політики України, у 2026 році виплати мають зрости приблизно на 12,1%.

"З 1 березня нами буде проведена індексація на 12,1%. Це на 4% більше, ніж індекс інфляції зафіксований за попередній рік. І ця індексація стосується повністю всіх пенсіонерів, які отримують пенсії безпосередньо з Пенсійного фонду", — повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін.

Формально це означає підвищення для більшості пенсіонерів, але на практиці частина людей може не помітити змін у своїх доходах.

Причина — у механізмі нарахування. Пенсійний фонд України застосовує індексацію лише до базового розміру пенсії, який розраховується за формулою (страховий стаж, рівень зарплати та середня зарплата по країні). При цьому доплати, які люди отримують до мінімального рівня, не індексуються.

"Варто пам’ятати, що підвищується лише розрахунковий розмір пенсійної виплати, без урахування будь-яких можливих надбавок (за стаж, вік чи інших)", — нагадали в ПФУ.

Хто не відчує індексацію пенсій

Якщо пенсіонер отримує 2 595 грн, це не завжди означає, що вся сума є його "чистою" пенсією. Часто базова частина може становити лише 2 000 грн, а решта — це доплата від держави.

Після індексації на 12,1% основна пенсія зросте приблизно до 2 242 грн. Однак це все ще менше мінімально гарантованого рівня у 2 595 грн. У результаті держава просто зменшить доплату — і загальна сума виплати залишиться без змін.

Таким чином, перерахунок відбудеться, але реальний дохід людини не збільшиться. Підвищення фактично "з’їдається" скороченням доплати.

Водночас уряд зазвичай встановлює мінімальне гарантоване підвищення — орієнтовно від 100 грн. Якщо це правило діятиме і цього року, навіть пенсіонери з мінімальними виплатами зможуть отримати невелике, але реальне збільшення.

Отже, індексація пенсій залишається важливим соціальним інструментом. Але її ефект залежить від структури конкретної пенсії: якщо більшу частину виплати складають доплати, загальна сума може не змінитись.

