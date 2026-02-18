Майже 650 грн доплати до пенсії — хто може отримувати у 2026 році

Гроші на аркуші паперу. Фото: Новини.LIVE

В Україні для деяких громадян діють спеціальні соціальні гарантії. Наприклад, вони можуть отримувати додаткові виплати до пенсії та мають право вийти на заслужений відпочинок раніше загального пенсійного віку.

Про те, яку доплату до пенсії отримують УБД у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на закон "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соцзахисту".

Надбавки до пенсії для УБД у 2026 році

Держава гарантує учасникам бойових дій і особам з інвалідністю внаслідок війни щомісячну доплату в розмірі 25% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

У 2026 році прожитковий мінімум становить 2595 гривень, тому розмір доплати дорівнює 647 гривень на місяць. Для порівняння, раніше, коли прожитковий мінімум був 2361 гривня, надбавка складала 590 гривень.

Крім цього, згідно із законом "Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни", ветеранам нараховують ще одну невелику виплату — цільову грошову допомогу у 40 гривень.

Умови виходу на пенсію для УБД у 2026 році

Учасники бойових дій можуть оформити пенсію раніше, ніж інші громадяни. У 2026 році діють такі умови:

чоловіки — з 55 років, якщо мають не менше 25 років стажу;

жінки — з 50 років, за наявності щонайменше 20 років стажу.

Якщо військовий пенсіонер знову повертається на службу, виплата пенсії не припиняється. Після остаточного звільнення пенсію можуть перерахувати з урахуванням додаткових років служби.

