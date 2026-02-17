Можна залишитись без грошей — кому можуть припинити виплату пенсії цієї весни

Люди у відділенні Пенсійного фонду. Фото: УНІАН

Пенсійні виплати деяких громадян можуть бути тимчасово зупинені, якщо людина не пройде обов’язкову процедуру підтвердження особи (ідентифікацію). Для цього в українців залишилось не так багато часу.

Про те, кому та коли можуть призупинити виплату пенсії, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на заяву міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України Дениса Улютіна під час офіційного брифінгу.

Кому можуть призупинити виплату пенсії цієї весни

За словами міністра, на початок року пенсійні виплати вже поновили для 68 тисяч осіб, які вчасно пройшли ідентифікацію. Тим, хто цього ще не зробив, потрібно підтвердити особу до 1 квітня 2026 року, інакше виплати можуть призупинити. Обов’язкова ідентифікація потрібна для:

жителів тимчасово окупованих територій;

пенсіонерів, які перебувають за кордоном, зокрема тих, хто знаходиться поза Україною понад 183 дні на рік, а також людей, які отримали тимчасовий захист або статус біженця, але не оформили постійне проживання за кордоном.

Головна мета — переконатися, що пенсію отримує саме та людина, якій вона призначена.

"Держава не має на меті припиняти виплати, навпаки — у бюджеті передбачено необхідний ресурс для їх повного відновлення", — наголосив Денис Улютін.

Фізична ідентифікація діє ще з 2016 року. Її тимчасово скасовували під час пандемії COVID-19, але з 2024 року вона знову стала обов’язковою.

Через складну ситуацію на початку року (проблеми зі світлом та інтернетом) строки проходження перевірки продовжили. До 1 квітня пенсії виплачуватимуться без затримок.

Як пройти ідентифікацію у 2026 році

Підтвердити особу можна кількома способами:

особисто у відділенні Пенсійного фонду;

через електронний кабінет на сайті ПФУ;

за допомогою відеозв’язку після реєстрації на порталі;

для маломобільних людей можливий виклик працівника Пенсійного фонду додому.

Для громадян, які перебувають за кордоном, це можна зробити у консульстві України з подальшим надсиланням документів поштою або вебпортал ПФУ.

