Додаткові гроші для пенсіонерів — на які доплати очікувати у березні 2026 року

У березні 2026 року українські пенсіонери можуть розраховувати на низку додаткових виплат — вікових, соціальних і спеціальних. Розмір щомісячних надбавок становить від 300 до понад 1 000 гривень залежно від віку та статусу людини.

Про те, хто може отримати додаткові гроші до пенсії у березні 2026 року та що для цього потрібно, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

У кого розмір виплат може зрости на 570 грн

У 2026 році в країні діє кілька програм доплат для підтримки найуразливіших категорій населення. Частину надбавок призначають автоматично, інші — за визначеними законом умовами.

Найпоширеніші — це доплати за вік. Їх отримують пенсіонери, яким виповнилося 70, 75 або 80 років. Головна умова — станом на 1 січня 2026 року пенсія не повинна перевищувати 10 340,35 грн. Розміри доплат такі:

70–74 роки — 300 грн;

75–79 років — 456 грн;

від 80 років — 570 грн.

Перерахунок відбувається автоматично — звертатися нікуди не потрібно. Надбавку починають нараховувати з дня народження. Однак, якщо людина досягає старшої вікової категорії, попередню доплату замінюють на більшу — вони не додаються.

Надбавки за особливі заслуги перед Україною

Продовжує діяти закон "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною". Він передбачає додаткові виплати для громадян, які мають особливі заслуги перед державою.

Розмір такої доплати становить від 23% до 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У грошовому вимірі це приблизно 596–1 038 грн на місяць. Сума не залежить від стажу чи попередньої зарплати.

На яку підтримку розраховувати військовим пенсіонерам у березні

Додаткові виплати передбачені для військових пенсіонерів — тих, хто отримує пенсію за вислугу років або по інвалідності. Якщо вони утримують непрацездатних членів сім’ї, до пенсії додають окрему надбавку.

Громадяни зі статусом учасника бойових дій мають право на цільову допомогу на проживання — 40 грн щомісяця. Також їм нараховують державну адресну доплату до пенсії, якщо загальний розмір виплат не перевищує 4 958 грн.

Крім того, з 1 березня 2026 року зростуть мінімальні пенсії для родин загиблих і зниклих безвісти військовослужбовців. Мінімальна виплата становитиме 12 810 грн. Якщо пенсію отримують двоє або більше членів сім’ї, вона не може бути меншою ніж 10 020 грн на кожного. З 2027 року такі виплати планують регулярно індексувати.

Допомога самотнім пенсіонерам у 2026 році

Пенсіонери віком від 80 років, які проживають самі та потребують постійного догляду (за медичним висновком), отримують окрему щомісячну доплату. Вона становить 40% прожиткового мінімуму — 1 038 грн. Ці кошти спрямовані на покриття витрат на догляд і лікування.

Раніше ми писали, що у 2026 році загальний пенсійний вік в Україні — 60 років. Однак деякі жінки мають право вийти на пенсію раніше та користуватись передбаченими державою пільгами.

Також ми розповідали, що Кабінет Міністрів України визначив ключові правила майбутнього перерахунку пенсій і завершує оформлення відповідної постанови. Індексація виплат запланована на 1 березня.