Дополнительные деньги для пенсионеров — на какие доплаты ожидать в марте 2026 года

В марте 2026 года украинские пенсионеры могут рассчитывать на ряд дополнительных выплат — возрастных, социальных и специальных. Размер ежемесячных надбавок составляет от 300 до более 1 000 гривен в зависимости от возраста и статуса человека.

О том, кто может получить дополнительные деньги к пенсии в марте 2026 года и что для этого нужно, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE с отсылкой на Пенсионный фонд Украины.

У кого размер выплат может вырасти на 570 грн

В 2026 году в стране действует несколько программ доплат для поддержки наиболее уязвимых категорий населения. Часть надбавок назначают автоматически, другие — по определенным законом условиям.

Самые распространенные — это доплаты за возраст. Их получают пенсионеры, которым исполнилось 70, 75 или 80 лет. Главное условие — по состоянию на 1 января 2026 года пенсия не должна превышать 10 340,35 грн. Размеры доплат следующие:

70-74 года — 300 грн;

75-79 лет — 456 грн;

от 80 лет — 570 грн.

Перерасчет происходит автоматически — обращаться никуда не нужно. Надбавку начинают начислять со дня рождения. Однако, если человек достигает старшей возрастной категории, предыдущую доплату заменяют на большую — они не добавляются.

Надбавки за особые заслуги перед Украиной

Продолжает действовать закон "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной". Он предусматривает дополнительные выплаты для граждан, которые имеют особые заслуги перед государством.

Размер такой доплаты составляет от 23% до 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В денежном выражении это примерно 596-1 038 грн в месяц. Сумма не зависит от стажа или предыдущей зарплаты.

На какую поддержку рассчитывать военным пенсионерам в марте

Дополнительные выплаты предусмотрены для военных пенсионеров — тех, кто получает пенсию за выслугу лет или по инвалидности. Если они содержат нетрудоспособных членов семьи, к пенсии добавляют отдельную надбавку.

Граждане со статусом участника боевых действий имеют право на целевую помощь на проживание — 40 грн ежемесячно. Также им начисляют государственную адресную доплату к пенсии, если общий размер выплат не превышает 4 958 грн.

Кроме того, с 1 марта 2026 года вырастут минимальные пенсии для семей погибших и пропавших без вести военнослужащих. Минимальная выплата составит 12 810 грн. Если пенсию получают двое или более членов семьи, она не может быть меньше 10 020 грн на каждого. С 2027 года такие выплаты планируют регулярно индексировать.

Помощь одиноким пенсионерам в 2026 году

Пенсионеры в возрасте от 80 лет, которые проживают сами и нуждаются в постоянном уходе (по медицинскому заключению), получают отдельную ежемесячную доплату. Она составляет 40% прожиточного минимума — 1 038 грн. Эти средства направлены на покрытие расходов на уход и лечение.

Ранее мы писали, что в 2026 году общий пенсионный возраст в Украине — 60 лет. Однако некоторые женщины имеют право выйти на пенсию раньше и пользоваться предусмотренными государством льготами.

Также мы рассказывали, что Кабинет Министров Украины определил ключевые правила будущего перерасчета пенсий и завершает оформление соответствующего постановления. Индексация выплат запланирована на 1 марта.