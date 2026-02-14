Индексация пенсий 2026 — на сколько повысят выплаты украинцев с 1 марта

Пенсии в Украине — как изменятся выплаты граждан после индексации в марте
Кабинет Министров Украины утвердил основные условия будущего перерасчета пенсий и уже завершает подготовку официального документа. Осовременивание выплат стартует с 1 марта.
О том, когда состоится индексация пенсий в Украине и на сколько могут вырасти выплаты в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE с отсылкой на слова министра социальной политики, семьи и единства Украины Дениса Улютина.
На сколько повысят пенсии украинцев в 2026 году
По предварительным планам, в 2026 году пенсии вырастут на 12,1%. Это на четыре процентных пункта больше, чем уровень инфляции за прошлый год.
"С 1 марта нами будет проведена индексация на 12,1%. Это на 4% больше, чем индекс инфляции зафиксирован за предыдущий год. И эта индексация касается полностью всех пенсионеров, которые получают пенсии непосредственно из Пенсионного фонда", — рассказал Улютин.
Сейчас специалисты завершают экономические подсчеты и дорабатывают проект постановления, который должны подать на рассмотрение правительства. После принятия решения надбавку начислят автоматически всем пенсионерам.
По предварительным оценкам, коэффициент индексации в 2026 году составит 12,1%, что превышает фактический рост цен за предыдущий период. Цель такого повышения — частично компенсировать подорожание товаров и услуг и поддержать финансовые возможности пожилых людей.
Как происходит индексация пенсий в Украине
Итоговая сумма доплаты для каждого будет зависеть от размера пенсии и продолжительности страхового стажа. Надбавка будет определяться индивидуально и коснется большинства пенсий, назначенных по действующим правилам. Перерасчет произойдет автоматически — обращаться в Пенсионный фонд не нужно.
Для сравнения, индексация в предыдущие годы составляла:
- 2021 год — 11%;
- 2022 год — 14%;
- 2023 год — 19,7%;
- 2024 год — 7,96%.
В 2025 году пенсии повысили на 11,5%. В среднем выплаты выросли на 556 грн — с 5 789 грн до 6 345 грн. Ожидается, что в 2026 году увеличение будет более ощутимым из-за более высокого процента индексации.
