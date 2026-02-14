Видео
Главная Экономика Пенсии в Украине — как изменятся выплаты граждан после индексации в марте

Пенсии в Украине — как изменятся выплаты граждан после индексации в марте

Ua ru
Дата публикации 14 февраля 2026 05:53
Индексация пенсий 2026 — на сколько повысят выплаты украинцев с 1 марта
Пожилая женщина держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Кабинет Министров Украины утвердил основные условия будущего перерасчета пенсий и уже завершает подготовку официального документа. Осовременивание выплат стартует с 1 марта.

О том, когда состоится индексация пенсий в Украине и на сколько могут вырасти выплаты в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE с отсылкой на слова министра социальной политики, семьи и единства Украины Дениса Улютина.

Читайте также:

На сколько повысят пенсии украинцев в 2026 году

По предварительным планам, в 2026 году пенсии вырастут на 12,1%. Это на четыре процентных пункта больше, чем уровень инфляции за прошлый год.

"С 1 марта нами будет проведена индексация на 12,1%. Это на 4% больше, чем индекс инфляции зафиксирован за предыдущий год. И эта индексация касается полностью всех пенсионеров, которые получают пенсии непосредственно из Пенсионного фонда", — рассказал Улютин.

Сейчас специалисты завершают экономические подсчеты и дорабатывают проект постановления, который должны подать на рассмотрение правительства. После принятия решения надбавку начислят автоматически всем пенсионерам.

По предварительным оценкам, коэффициент индексации в 2026 году составит 12,1%, что превышает фактический рост цен за предыдущий период. Цель такого повышения — частично компенсировать подорожание товаров и услуг и поддержать финансовые возможности пожилых людей.

Как происходит индексация пенсий в Украине

Итоговая сумма доплаты для каждого будет зависеть от размера пенсии и продолжительности страхового стажа. Надбавка будет определяться индивидуально и коснется большинства пенсий, назначенных по действующим правилам. Перерасчет произойдет автоматически — обращаться в Пенсионный фонд не нужно.

Для сравнения, индексация в предыдущие годы составляла:

  • 2021 год — 11%;
  • 2022 год — 14%;
  • 2023 год — 19,7%;
  • 2024 год — 7,96%.

В 2025 году пенсии повысили на 11,5%. В среднем выплаты выросли на 556 грн — с 5 789 грн до 6 345 грн. Ожидается, что в 2026 году увеличение будет более ощутимым из-за более высокого процента индексации.

Ранее мы писали, что в Украине граждане, которые имеют звание ветерана труда, могут получить дополнительные льготы, но только при условии соблюдения требований закона. Для этого нужно иметь достаточно страхового стажа и достичь пенсионного возраста.

Также мы рассказывали, что право на пенсию по возрасту и ее сумма определяются продолжительностью страхового стажа — периода официального трудоустройства с уплатой взносов в систему социального страхования. Если стажа не хватает, вместо пенсии назначают социальную помощь.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
