Індексація пенсій 2026 — на скільки підвищать виплати українців з 1 березня

Кабінет Міністрів України затвердив основні умови майбутнього перерахунку пенсій і вже завершує підготовку офіційного документа. Осучаснення виплат стартує з 1 березня.

Про те, коли відбудеться індексація пенсій в Україні та на скільки можуть зрости виплати у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на слова міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України Дениса Улютіна.

На скільки підвищать пенсії українців у 2026 році

За попередніми планами, у 2026 році пенсії зростуть на 12,1%. Це на чотири відсоткові пункти більше, ніж рівень інфляції за минулий рік.

"З 1 березня нами буде проведена індексація на 12,1%. Це на 4% більше, ніж індекс інфляції зафіксований за попередній рік. І ця індексація стосується повністю всіх пенсіонерів, які отримують пенсії безпосередньо з Пенсійного фонду", — розповів Улютін.

Наразі спеціалісти завершують економічні підрахунки та доопрацьовують проєкт постанови, який мають подати на розгляд уряду. Після ухвалення рішення надбавку нарахують автоматично всім пенсіонерам.

За попередніми оцінками, коефіцієнт індексації у 2026 році становитиме 12,1%, що перевищує фактичне зростання цін за попередній період. Мета такого підвищення — частково компенсувати подорожчання товарів і послуг та підтримати фінансові можливості людей похилого віку.

Як відбувається індексація пенсій в Україні

Підсумкова сума доплати для кожного залежатиме від розміру пенсії та тривалості страхового стажу. Надбавка визначатиметься індивідуально та торкнеться більшості пенсій, призначених за чинними правилами. Перерахунок відбудеться автоматично — звертатися до Пенсійного фонду не потрібно.

Для порівняння, індексація у попередні роки становила:

2021 рік — 11%;

2022 рік — 14%;

2023 рік — 19,7%;

2024 рік — 7,96%.

У 2025 році пенсії підвищили на 11,5%. У середньому виплати зросли на 556 грн — із 5 789 грн до 6 345 грн. Очікується, що у 2026 році збільшення буде більш відчутним через вищий відсоток індексації.

