Українцям доплачують за стаж — хто та яку суму може отримувати у 2026 році

У 2026 році громадяни пенсійного віку в Україні, які мають значний страховий стаж, можуть отримувати не лише базову пенсію, а й спеціальні доплати. Вони призначаються автоматично за кожен рік трудової діяльності понад мінімально встановлену норму.

Про те, на яку суму зростає пенсія за кожен додатковий рік стажу понад встановлену норму, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

Хто має право на доплату за стаж

У Пенсійному фонді України зазначають, що право на надбавку мають жінки зі стажем більше ніж 30 років та чоловіки зі стажем понад 35 років. Якщо інформація про стаж уже внесена до бази, подавати заяву не потрібно — доплата нараховується автоматично.

Як розраховується сума надбавки у 2026 році

Розмір доплати прив’язаний до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У 2026 році цей показник дорівнює 2 595 грн. За кожен "зайвий" рік стажу додається 1% від цієї суми, тобто 25,95 грн на місяць.

Наприклад, якщо жінка має 35 років страхового стажу (на 5 років більше норми), її щомісячна доплата становитиме 129,75 грн.

Для пенсіонерів, які продовжують працювати, доплата розраховується за прожитковим мінімумом, що діяв на дату призначення пенсії. Після припинення роботи можливий перерахунок за новими показниками.

На скільки можуть підвищити пенсію через вік

Окремі пенсіонери можуть отримувати додаткові виплати залежно від віку, якщо їхня пенсія не перевищує 10 340,35 грн (станом на 01.01.2026 року). Доплата надається після досягнення 70, 75 та 80 років. В Пенсійному фонді пояснили, що розмір надбавки у 2026 році:

70–74 роки — 300 грн;

75–79 років — 456 грн;

80+ років — 570 грн.

Після досягнення відповідного віку доплата призначається автоматично. Якщо день народження припадає на початок місяця, пенсіонер отримує повну суму за весь місяць. Якщо ж дата — наприкінці місяця, доплата нараховується пропорційно кількості днів.

Чому після 75 років додають лише 156 грн

Це пов’язано з тим, що пенсіонер уже отримує 300 грн після 70 років. Коли він досягає 75 років, йому не призначають нову суму повністю, а лише різницю між попередньою та новою: 456 − 300 = 156 грн. Загальна доплата при цьому становитиме 456 грн на місяць.

Раніше ми писали, що Кабінет Міністрів України ухвалив ключові правила для майбутнього підвищення пенсій і майже завершив оформлення відповідного рішення. Підвищення виплат почнеться 1 березня.

Також ми розповідали, що у березні 2026 року пенсіонери в Україні зможуть отримати кілька видів доплат — за віком, соціальні та інші пільгові надбавки. Сума коливатиметься приблизно від 300 до більш ніж 1000 гривень і залежатиме від віку людини та її категорії.