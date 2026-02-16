Украинцам доплачивают за стаж — кто и какую сумму может получать в 2026 году

Человек достает деньги из кошелька. Фото: УНИАН

В 2026 году граждане пенсионного возраста в Украине, которые имеют значительный страховой стаж, могут получать не только базовую пенсию, но и специальные доплаты. Они назначаются автоматически за каждый год трудовой деятельности сверх минимально установленной нормы.

О том, на какую сумму возрастает пенсия за каждый дополнительный год стажа сверх установленной нормы, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Реклама

Читайте также:

Кто имеет право на доплату за стаж

В Пенсионном фонде Украины отмечают, что право на надбавку имеют женщины со стажем более 30 лет и мужчины со стажем более 35 лет. Если информация о стаже уже внесена в базу, подавать заявление не нужно — доплата начисляется автоматически.

Как рассчитывается сумма надбавки в 2026 году

Размер доплаты привязан к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц. В 2026 году этот показатель равен 2 595 грн. За каждый "лишний" год стажа добавляется 1% от этой суммы, то есть 25,95 грн в месяц.

Например, если женщина имеет 35 лет страхового стажа (на 5 лет больше нормы), ее ежемесячная доплата составит 129,75 грн.

Для пенсионеров, которые продолжают работать, доплата рассчитывается по прожиточному минимуму, действовавшему на дату назначения пенсии. После прекращения работы возможен перерасчет по новым показателям.

На сколько могут повысить пенсию из-за возраста

Отдельные пенсионеры могут получать дополнительные выплаты в зависимости от возраста, если их пенсия не превышает 10 340,35 грн (по состоянию на 01.01.2026 года). Доплата предоставляется по достижении 70, 75 и 80 лет. В Пенсионном фонде объяснили, что размер надбавки в 2026 году:

70-74 года — 300 грн;

75-79 лет — 456 грн;

80+ лет — 570 грн.

После достижения соответствующего возраста доплата назначается автоматически. Если день рождения приходится на начало месяца, пенсионер получает полную сумму за весь месяц. Если же дата — в конце месяца, доплата начисляется пропорционально количеству дней.

Почему после 75 лет добавляют только 156 грн

Это связано с тем, что пенсионер уже получает 300 грн после 70 лет. Когда он достигает 75 лет, ему не назначают новую сумму полностью, а только разницу между предыдущей и новой: 456 - 300 = 156 грн. Общая доплата при этом составит 456 грн в месяц.

Ранее мы писали, что Кабинет Министров Украины принял ключевые правила для будущего повышения пенсий и почти завершил оформление соответствующего решения. Повышение выплат начнется 1 марта.

Также мы рассказывали, что в марте 2026 года пенсионеры в Украине смогут получить несколько видов доплат — по возрасту, социальные и другие льготные надбавки. Сумма будет колебаться примерно от 300 до более чем 1000 гривен и будет зависеть от возраста человека и его категории.