Можно остаться без денег — кому могут прекратить выплату пенсии этой весной

Пенсионные выплаты некоторых граждан могут быть временно остановлены, если человек не пройдет обязательную процедуру подтверждения личности (идентификацию). Для этого у украинцев осталось не так много времени.

О том, кому и когда могут приостановить выплату пенсии, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на заявление министра социальной политики, семьи и единства Украины Дениса Улютина во время официального брифинга.

Кому могут приостановить выплату пенсии этой весной

По словам министра, на начало года пенсионные выплаты уже возобновили для 68 тысяч человек, которые вовремя прошли идентификацию. Тем, кто этого еще не сделал, нужно подтвердить личность до 1 апреля 2026 года, иначе выплаты могут приостановить. Обязательная идентификация нужна для:

жителей временно оккупированных территорий;

пенсионеров, которые находятся за границей, в том числе тех, кто находится вне Украины более 183 дней в году, а также людей, которые получили временную защиту или статус беженца, но не оформили постоянное проживание за границей.

Главная цель — убедиться, что пенсию получает именно тот человек, которому она назначена.

"Государство не имеет целью прекращать выплаты, наоборот — в бюджете предусмотрен необходимый ресурс для их полного восстановления", — подчеркнул Денис Улютин.

Физическая идентификация действует еще с 2016 года. Ее временно отменяли во время пандемии COVID-19, но с 2024 года она снова стала обязательной.

Из-за сложной ситуации в начале года (проблемы со светом и интернетом) сроки прохождения проверки продлили. До 1 апреля пенсии будут выплачиваться без задержек.

Как пройти идентификацию в 2026 году

Подтвердить личность можно несколькими способами:

лично в отделении Пенсионного фонда;

через электронный кабинет на сайте ПФУ;

с помощью видеосвязи после регистрации на портале;

для маломобильных людей возможен вызов работника Пенсионного фонда на дом.

Для граждан, находящихся за рубежом, это можно сделать в консульстве Украины с последующей отправкой документов по почте или вебпортал ПФУ.

