Почти 650 грн доплаты к пенсии — кто может получать в 2026 году

В Украине для некоторых граждан действуют специальные социальные гарантии. Например, они могут получать дополнительные выплаты к пенсии и имеют право выйти на заслуженный отдых раньше общего пенсионного возраста.

О том, какую доплату к пенсии получают УБД в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их соцзащиты".

Надбавки к пенсии для УБД в 2026 году

Государство гарантирует участникам боевых действий и лицам с инвалидностью вследствие войны ежемесячную доплату в размере 25% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

В 2026 году прожиточный минимум составляет 2595 гривен, поэтому размер доплаты равен 647 гривен в месяц. Для сравнения, ранее, когда прожиточный минимум был 2361 гривна, надбавка составляла 590 гривен.

Кроме этого, согласно закону "Об улучшении материального положения участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны", ветеранам начисляют еще одну небольшую выплату — целевую денежную помощь в 40 гривен.

Условия выхода на пенсию для УБД в 2026 году

Участники боевых действий могут оформить пенсию раньше, чем другие граждане. В 2026 году действуют следующие условия:

мужчины — с 55 лет, если имеют не менее 25 лет стажа;

женщины — с 50 лет, при наличии не менее 20 лет стажа.

Если военный пенсионер снова возвращается на службу, выплата пенсии не прекращается. После окончательного увольнения пенсию могут пересчитать с учетом дополнительных лет службы.

