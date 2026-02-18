Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика 647 грн ежемесячно — кто имеет право на доплату к пенсии в 2026 году

647 грн ежемесячно — кто имеет право на доплату к пенсии в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 18 февраля 2026 06:01
Почти 650 грн доплаты к пенсии — кто может получать в 2026 году
Деньги на листе бумаги. Фото: Новини.LIVE

В Украине для некоторых граждан действуют специальные социальные гарантии. Например, они могут получать дополнительные выплаты к пенсии и имеют право выйти на заслуженный отдых раньше общего пенсионного возраста.

О том, какую доплату к пенсии получают УБД в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их соцзащиты".

Реклама
Читайте также:

Надбавки к пенсии для УБД в 2026 году

Государство гарантирует участникам боевых действий и лицам с инвалидностью вследствие войны ежемесячную доплату в размере 25% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

В 2026 году прожиточный минимум составляет 2595 гривен, поэтому размер доплаты равен 647 гривен в месяц. Для сравнения, ранее, когда прожиточный минимум был 2361 гривна, надбавка составляла 590 гривен.

Кроме этого, согласно закону "Об улучшении материального положения участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны", ветеранам начисляют еще одну небольшую выплату — целевую денежную помощь в 40 гривен.

Условия выхода на пенсию для УБД в 2026 году

Участники боевых действий могут оформить пенсию раньше, чем другие граждане. В 2026 году действуют следующие условия:

  • мужчины — с 55 лет, если имеют не менее 25 лет стажа;
  • женщины — с 50 лет, при наличии не менее 20 лет стажа.

Если военный пенсионер снова возвращается на службу, выплата пенсии не прекращается. После окончательного увольнения пенсию могут пересчитать с учетом дополнительных лет службы.

Ранее мы писали, что некоторым пенсионерам могут временно прекратить выплату пенсии, если они не подтвердят свою личность через обязательную идентификацию. На это осталось совсем немного времени.

Также мы рассказывали, что в 2026 году украинцы с большим трудовым стажем смогут получать не только основную пенсию, но и дополнительные надбавки. Такие доплаты начисляются автоматически за каждый год работы сверх минимально необходимого.

выплаты пенсии пенсионеры УБД надбавки
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации